Det er store forskjeller mellom kommunene på hva en barnefamilie må ut med for en barnehageplass.

I Rendalen kommune må en familie i snitt ut med 17.000 kroner i året for en barnehageplass.

Men i Rødøy er det tilsynelatende en helt annen hverdag. Her koster det i snitt 40.745 kroner for en barnehageplass.

Det er nesten 24.000 kroner i differanse, viser ferske tall fra SSB.

Tabellen viser hva en gjennomsnittlig barnehageplass koster. Gjennomsnittet er inkludert friplasser, kostpenger og andre tilleggsutgifter. Tabell en av en Kommune Arbeidsledighet i prosent Halden 3,400 Moss 2,854 Sarpsborg 2,762 Fredrikstad 2,650 Drammen 3,237

Så hvorfor er det slik?

– Det kan være at det er få som har redusert foreldrebetaling. Dermed vil gjennomsnittsbetalingen bli høy.

Det sier Svend Leif Einvik. Han er oppvekst- og kultursjef i Rødøy. Han har ansvaret for kommunens fire barnehager, som til sammen gir et tilbud til 46 barn.

Og dette bekreftes av SSB. For statistikken kan ikke automatisk overføres til hva en familie faktisk må betale for en barnehageplass.

Betaler ikke det samme

– Det er flere ting som spiller inn, forklarer Hamdi A. Mohamed i SSB til NRK.

For foreldrebetaling kan være komplisert.

Det er ikke slik at en familie nødvendigvis betaler det samme for samme barnehageplass.

NRK forklarer Hvordan fungerer foreldrebetaling? Bla videre Makspris Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Den bestemmes av politikerne på Stortinget. Den er for øyeblikket på 3 315 kroner per måned. Men det er ikke dermed sagt at dette er alt som skal betales. Kostpenger En barnehage kan kreve betaling for mat. Dette kommer i tillegg til maksprisen. Her er det ingen maksgrense på hva en barnehage kan kreve, men pengene skal kun dekke de faktiske utgiftene barnehagene har til måltidene. Det vil si at de ikke kan tjene penger på å ta betalt for måltider. Reduksjon i foreldrebetaling Det finnes muligheter til å få reduksjon i foreldrebetalingen. Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du skal betale mindre. Du må betale full pris for første barn. Maks 70 prosent for barn nummer to, og maks 50 prosent for barn nummer tre og oppover. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon. Reduksjon i foreldrebetaling Du kan også få billigere barnehageplass hvis du har lav inntekt. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Det er også noe som heter gratis kjernetid. Gratis kjernetid Hvert barn i alderen 2 til 5 år, og barn som har utsatt skolestart kan få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. For øyeblikket er inntektsgrensen 583.650 kroner. Unntaket En barnehage kan kreve mer betalt enn hva maksprisen legger opp til. Men det er kun hvis barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller at kvaliteten på barnehagetilbudet vil rammes. For at en barnehage skal kunne kreve dette, må foreldrerådet i barnehagen si ja. Forrige kort Neste kort

– Noen kommuner har mer sjenerøse ordninger enn andre, sier hun.

For noen kommuner velger å ta mindre enn maksprisen for en barnehageplass.

Andre kommuner kan velge å ha bedre rabattordninger enn hva loven setter som minimumskrav. En kommune som har familier med flere barn i barnehagealder, vil også være med på å trekke ned snittprisen.

I en liten kommune med få barn, kan slike ordninger gjøre store utslag fra år til år.

Viktig å opprettholde et tilbud

Og nettopp det er tilfellet i Rødøy.

– Rødøy kommune har på grunn av geografien mange små barnehager som er relativt dyre å drifte. For kommunen er det viktig å opprettholde barnehagetilbud der det er mulig, forklarer Inger Monsen, ordfører i kommunen.

Inger Monsen er ordfører i Rødøy kommune. Foto: Privat foto

– Kommer kommunen til å gjøre noe for å bli billigere?

– Vi er klar over at barnehageprisene kan ha stor påvirkning på økonomien til barnefamilier. Kommunestyret ønsker å få utredet billigere barnehage og alternativer med blant annet gratis barnehage i ett år, sier hun.

Få barnehager under makspris

I Rødøy kommune opererer de med den nasjonalt satte maksprisen for sine barnehageplasser.

Fram til 1. august er den 3 315 kroner, mens den reduseres til 3 050 kroner etter det

Det gjør det fleste av landets barnehager.

For ser man landet under ett, var det kun 143 barnehager som opererte med foreldrebetaling under makspris i fjor, skal vi tro statistikken fra Utdanningsdirektoratet.

En av dem er Beiarn kommune.

– Her har politikerne bestemt at det skal være billigere. Vi har bytta mellom gratis barnehage og halv pris de siste ti årene, sier rådmann Ole Petter Nybakk til NRK, og fortsetter:

– Jeg skal vel ikke si at det er til rådmannens fortvilelse, men det er ikke hvert år jeg er enig i at det er den riktige prioriteringen. Men det er veldig positivt for barnefamiliene, sier han.

Ordfører André Kristoffersen (Sp) er klar på at dette er en tydelig strategi fra politikerne.

– Det er for å tiltrekke oss unge voksne slik at de ønsker å etablere seg hos oss. Det er en del av strategien for å øke folketallet, sier han.