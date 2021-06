– Det er ingen tvil om at temaet førstehjelp er veldig levende i sosiale medier akkurat nå, sier seniorrådgiver i førstehjelp i Røde Kors, Einar Irjan Ananiassen.

Lørdag kveld ble en hel verden sjokkert da den danske fotballspilleren Christian Eriksen kollapset under EM-kampen mot Finland.

Den tilsynelatende friske fotballspillerens hjerte hadde sluttet å slå.

Det ble raskt startet hjerte-lunge redning.

Nyheten og bildene av hendelsen ble avisoppslag verden over. Hendelsen har gjort sterkt inntrykk på mange.

Det ble raskt tydelig for Ananiassen i Røde Kors.

Seniorrådgiver i førstehjelp i Røde Kors, Einar Ananiassen sier de har opplevd at flere ønsker å ta førstehjelpskurs denne uken. Foto: Røde kors

– Jeg tenkte at her er det et vanvittig trykk på sosiale medier, og jeg opplevde det som et veldig ønske og en vilje til å lære seg førstehjelp.

Allerede søndag arrangerte han digitalt førstehjelpskurs for femti personer.

Pågangen er enorm, ifølge Ananiassen.

Så langt har 400 personer meldt seg på førstehjelpskurs, bare på tre dager.

Måtte sette opp ekstra kurs

Røde Kors hadde i mai en førstehjelpskampanje, hvor de som ønsket det kunne delta på et gratis kurs digitalt. Kurset var tilgjengelig frem til pinse.

Men etter lørdagens hendelse bestemte Ananiassen at det måtte settes opp ekstra kurs.

På kun tre dager har 400 meldt seg opp på ekstrakursene.

Flere har applaudert fotballspillernes innsats og raske handling da deres venn og kollega, Christian Eriksen fikk hjertestans. Også Ananiassen i Røde Kors drar frem viktigheten av å handle raskt.

– Jevnt over er den generelle kompetansen på førstehjelp blant Norges befolkning forholdsvis god. Men mange er redd for å gjøre feil.

Han legger til:

– Men den største feilen du kan gjøre er å ikke gjøre noe. Førstehjelp er enkelt, men vi ser at førstehjelpskurset bidrar til å gjøre folk tryggere.

Kva gjer du ved hjartestans Foto: ARNE KRISTIAN GANSMO / NRK Ekspandér faktaboks Få fleire folk til staden for å hjelpe.

Ring 113.

I alarmsentralen sit det trena instruktørar som forklarar deg kva du må gjere.

Er det fleire på staden kan ein få ein lenke til å strøyme video direkte til alarmsentralen, slik at de ser kva som skjer.

I utgangspunktet bør ein både gi innpust og lungekompresjonar, men det kan vere situasjonar kvar det er vanskeleg.

Då er det betre å gi brystkompresjonar enn å ikkje gjere noko.

Det er ikkje berre ambulansen som har hjartestartar. Ein del drosjer, butikkar, kjøpesenter og bensinstasjonar har det også.

Alarmsentralen sit med oversikt over alle dei registrerte hjartestartarane og kan gje beskjed om kvar nærmaste er.

– Førte til noe positivt

Bildene av den bevisstløse fotballspilleren, som fikk livreddende førstehjelp har skapt reaksjoner i ettertid.

Kringkastingsrådet har mottatt mer enn 80 klager etter at NRK viste de dramatiske bildene fra EM-kampen.

– Det kan jo diskuteres om det var riktig å vise disse bildene, det er jo en del av diskusjonen som vi ser i kommentarfeltene. Og det er godt mulig at Eriksen kunne vært mer skjermet, men nå som det først har skjedd, så har oppmerksomheten rundt førstehjelp nådd et nivå, som jeg ikke tror ville skjedd om bildene ikke ble vist.

Christian Eriksen har lagt ut en melding i sosiale medier der han takker for hilsener fra hele verden og lover å heie på lagkameratene i EM-kampene som kommer.

Ananiassen legger til:

– Det som kanskje var negativt, altså at man fikk se så tett på at det ble gitt hjerte-lunge redning, har i alle fall ført til noe positivt, altså at flere er opptatte av førstehjelp.

Må handle raskt

– Når en får hjertestans så er det hjernen som er mest sårbar. Hjerten er avhengig av å få pumpet blod med oksygen kontinuerlig, sier medisinfaglig rådgiver for AMK-sentralen i Bodø, Rune Åsheim.

Videre forklarer Åsheim at når oksygentilførselen stopper går det bare få minutter før hjernen begynner å ta skade, og før det blir for sent å berge vedkommende.

Selv har han rykka ut med ambulanse mange ganger. De fleste gangene har det ikke gått bra. Men noen ganger går det bra, da er det som regel fordi folk på stedet ikke ble handlingslemmet, og startet raskt med hjertekompresjoner.

– Det er kjempeviktig å starte med hjertekompresjoner så snart som mulig. Om en venter fem eller ti minutter kan det fort være for sent.

Dersom en starter med hjerte- lunge redning med en gang, og får på plass en hjertestarter i løpet av 10 minutter, har vedkommende rundt 20 prosent sjanse for å overlege, forteller Åsheim.