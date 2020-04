Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Distriktsleder Rita Lekang i Nordland Røde Kors sier hun er glad for å se at folk har tatt rådene fra myndighetene og organisasjonen på alvor. Hun berømmer nå folk for at de hører på rådene.

– Tallene tyder virkelig på at folk har tatt dette på alvor. Jeg vil berømme folk for at de er så flinke, sier hun.

I snitt betyr påskeuka for Røde Kors rundt 190 oppdrag og i alt 455 skader på landsbasis. I år er det registrert 48 oppdrag knyttet til søk og redning, og 33 skader totalt.

– De fleste frivillige i Røde Kors har hatt hjemmevakter. Da er responstiden atskillig lenger om man får behov for hjelp på fjellet.

Beredskapen er den samme, men når også redningsmannskapene i Røde Kors har hjemmekontor, får det betydning for responstiden.

«Koronapåske»

Selv om antallet skader og oppdrag kun utgjøre en brøkdel av normalen, har ikke de rødkledde mannskapene ligget på latsiden.

Flere koronarelaterte oppdrag har preget påska i fraværet av hendelser i påskefjellet. Selv har de kalt det «koronapåske».

Distriktsleder Rita Lekang i Røde Kors Nordland sier det til tross for færre tradisjonelle oppdrag, har vært flere oppdrag knyttet til koronaviruset. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Vi har aldri hatt så mange aktive frivillige som i denne påska. Det har blant annet vært flere koronarelaterte oppdrag, sier hun.

Mannskapene har blant annet bidratt med pasienttransport og testing av mistenkte eller bekreftede smittede med Covid-19.

Oppfordrer til å bruke hjemmenære områder

Selv om perioden med mest trykk på beredskapen er over for denne gang, oppfordrer Lekang folk til å fortsatt sette pris på turer i sine lokalmiljø.

– Dette er ikke ei tid for å ta de risikable turene.

Lekang poengterer unntakstilstanden vi er inne i.

– Nå er det tillegg helsepersonell som er opptatt med andre ting som å begrense smitte og behandle de som virkelig er syke, sier hun.

Stor økning i pågang på telefon

Selv om færre har knekt armer, bein, ski eller skistaver på påskeferie, er det en type oppdrag som har økt. Hjelpetelefonen «Kors på halsen» har hatt en stor økning.

– Flere unge ringer inn til hjelpetelefonen. Noen er i en spesielt stresset og sårbar situasjon. Det er gjerne de mest sårbare som også sliter mest i påska.

Det er heller ikke bare de unge som har hatt behov for noen å snakke med. Flere eldre har vært ensomme, eller er engstelige og redde.

– Det har vært ei annerledes påske. Vi har virkelig hatt bruk for de frivillige og de har gjort en strålende innsats, sier Lekang.