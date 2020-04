Rita stusset over sirkelen rundt månen – ekspert sier den varsler endring i været

Det var under en gåtur i Svolvær at Rita Elin Holst la merke til værfenomenet.

Månen hadde smykket seg med en stor ring rundt seg.

– Jeg bruker ofte å se på himmelen når jeg er ute og går tur. Jeg har sett dette tidligere, men aldri at ringen har vært så stor. Tidligere har ringen vært nærmere månen, forteller Holst.

Rita Elin Holst fra Svolvær tok bilde av værfenomenet. Foto: Privat

Hun har hørt fra eldre mennesker at dette er et værfenomen som betyr at det kommer et værskifte.

– Og det stemmer jo ganske bra når vi ser på værmeldingen hvordan været skal bli de neste dagene.

Ekspert: Dette er fenomenet

Fagsjef ved Norsk romsenter, Pål Brekke, kan bekrefte at værfenomenet indikerer et værskifte.

– Haloen, som vi kaller det, har blitt brukt til å varsle om tegn på at det kommer et værskifte. Men dette er egentlig et meteorologisk fenomen som ligger høyt oppe i atmosfæren, og som skjer av og til, sier Brekke.

Pål Brekke ved Norsk romsenter. Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

Fenomenet er ikke så uvanlig, forklarer han.

– En halo er ikke veldig uvanlig, men det avhenger av forholdene i atmosfæren vår.

– Men hvordan oppstår egentlig denne ringen?

– Lyset fra månen skinner ned på atmosfæren vår. Også ligger det et veldig tynt skylag høyt oppe i atmosfæren, som bryter lyset tilbake ned mot deg som er observasjonspunkt.

Det er da vi får denne flotte ringen rundt månen, forklarer Brekke.

Værskiftet kunne ikke vært mer aktuelt. Fra søndag kveld varsles det opp mot full storm fra Trøndelagskysten til Troms .

Ordet halo er for øvrig gresk og betyr sirkel.

Best synlig etter solnedgang

Også vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss har sett ringen rundt månen flere ganger.

– Det er etter solnedgang at man vil se dette. Det er sola som skinner på månen, og lyset som sendes ut igjen spres.

Statsmeteorolog Kristen Gislefoss. Foto: Kaland, Ole / NRK

– Det kan nok være en indikasjon på at det er nedbør på gang. Du kan se det når det er måne, og de tynne skyene ligger i forkant av et nedbørsområde.

Gislefoss kjenner til at det sørpå ofte ble sagt at det ville komme snø.

Men skal du få med deg fenomenet må det være mørkt ute sier meteorologen.

– Det vil være synlig etter solnedgang. Du vil ikke kunne se dette når solen er oppe.