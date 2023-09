– Jeg håper politikerne kan bli med oss på en trailertur for å se hvordan vi har det. Sitter de på en trailer over Hamarøya med alle tunnelene, ser de galskapen med én gang, sier Ramesh Nagarajah.

Han eier sitt eget langtransportselskap i Lofoten. Veiene er hans hjemmebane, men han har nesten mistet troen på at noe blir gjort med dårlige nordnorske fylkesveier.

Selv om det nå skal nye koster inn i fylkespolitikken over hele Norge.

Og politikerne som nå tar over ansvaret for fylkesveiene kjører i motbakke.

Risikoen øker

Statens vegvesen har gjort en risikoanalyse for norske veier. Det blir stadig farligere å ferdes på fylkesveiene.

Statens vegvesen gjør stadig risikovurderinger. I 2020 var risikoen for å bli hardt skadet eller drept 80 prosent høyere på en fylkesvei enn på en riksvei.

Nå er risikoen 90 prosent høyere på fylkesveien sammenlignet med riksveiene.

– Det er skummelt å tenke på at dette skjer i Norge. Jeg har kjørt mye i Polen og i Tyskland. Selv i Polen har de bedre veier enn i Nord-Norge, sier Nagarajah.

At risikoen øker skyldes flere ting, ifølge Rikard Gaarder Knutsen er fagsjef i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

VAKRE OG SKUMLE: Omgivelsene rundt arbeidsplassen til Ramesh Nagarajah er vakre, men veiene han kjører på er risikable. Foto: Petter Strøm / NRK

– Én ting er at veinettet forfaller, og etterslepet blir stadig større. I tillegg får vi et tøffere klima. Veiene vi trodde skulle tåle det klimaet vi har hatt, tåler ikke klimaet vi har nå. Da øker risikoen for ras, skred og den type ting, sier Knutsen

– Derfor kan det bli slik at vi kanskje må tenke helt nytt nå, for å sikre veiene på en annen måte enn tidligere, noe som gjør arbeidet enda dyrere.

Må reparere veier for nesten 100 milliarder

OFV publiserte nylig en kronikk om fylkesveiene, der de etterlyser handlekraft fra fylkespolitikerne.

Per i dag ligger etterslepet på fylkesveiene på mellom 86 og 93 milliarder kroner.

– Største utfordringene er at man har latt fylkesveiene forfalle over så mange år. Vi har blitt sittende med et enormt etterslep som ingen vet hvordan man skal takle, sier Knutsen.

– Den neste utfordringen er at det har tatt for lang tid å sette dette arbeidet i et system.

For å få gjort noe med de dårlige veiene mener Knutsen blant annet at politikerne må se på veinettet på tvers av fylkene. Videre må de prioritere hvilke veier de skal starte med, for eksempel strekninger som er viktige for næringslivet og spesielt ulykkesutsatte veier.

– Så må fylkeskommunene være sitt ansvar bevisst. Flere av dem har mer å gå på, og kan prioritere vedlikehold og fornyelse av vei i større grad enn de har gjort til nå, mener Knutsen.

PENGESPØRSMÅL: I 2010 overførte staten ansvaret for mange 1.000 kilometer vei til fylkeskommunene. – Siden da har det vært altfor mye snakk om hvem som skal betale og hvor mye det koster å fikse disse veiene, i stedt for at ting har blitt gjort, forteller Rikard Gaarder Knutsen er fagsjef i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Foto: Andreas Sundby / NRK

Fylkesråd for samferdsel i Senterpartiet, Monika Sande, er ikke uenig om at det må gjøres mer.

– Jeg kan ikke si annet enn at vi er enige i det som blir sagt. Fylkesrådet har sendt et brev til departementet med tanke på at vi trenger et større fokus på fylkesveiene.

Ifølge Sande blir alle midler brukt, og mye av dem til mobilitet og samferdsel.

– Så skal vi få gjort noe med tanke på de veiene vi har i fylket, må vi tilføres mer midler.

– Handler det om bare dette, eller kan dere gjøre mer?

Monika Sande, fylkesråd for samferdsel i Senterpartiet. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Vi kan jo gjøre mer, men da går det på bekostning av videregående skole, tannhelse og de andre oppgavene som vi har. Vi er helt nødt til å få tilført mer midler skal vi klare å ta det etterslepet som er på fylkesveiene.

Mener veier må prioriteres

En undersøkelse gjort for Yrkestrafikkforbundet viser at kun 7 prosent av norske politikere er fornøyde med fylkets prioritering av vedlikehold av veinettet, skriver Nettavisen.

I Nord-Norge er kun 1 prosent av politikerne fornøyde.

– Det er på høy tid at veiene blir prioritert. Politikerne må engasjere seg og få oversikt over behovene og hva som er planlagt. Så må de sørge for å sette seg grundig inn i situasjonen, slik at de kan ta gode valg, sier Rikard Gaarder Knutsen i OFV.

– Vi har full forståelse for at fylkeskommunene har andre viktige oppgaver også, men dårlige veier er negativt for samfunnet. Én ting er at det er en risiko for folks liv og helse. Dersom veiene stenges risikerer vi at bygder blir isolert og at næringsliv blir hardt rammet.

Ramesh Nagarajah i Svolvær håper også at politikerne som nå kommer til makten tar grep.

– Jeg håper de setter i gang arbeidet i stedet for at de skal bruke all tiden på å vente og vurdere så mye.