Risikerte fem timers reisevei til postkassa - nå har løsningen kommet

Posten har måttet spare penger på den store nedgangen i brevpost de senere årene, som har ført til at de ser etter alternative inntektskilder. Likevel har de også hatt nødt til å skjære ned, noe som har resultert i en reduksjon i posttilbudet i Vesterålen.

Nå har Posten i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Boreal kommet frem til en løsning hvor innbyggerne i de tre bygdene Lonkan, Helgenes og Brottøy likevel kan få ukentlige postleveranser.

– Det er akkurat dette vi i saklige og enkel ordelag har bedt om, at de får posten på Stokmarknes og leverer derfra ut til øyene. Vi får begynne med to dager, men når båten går samme ruta, hvorfor kan de ikke ha posten med seg? spør Arvid Melkersen som er bosatt på Helgenes.

De fastboende NRK har vært i kontakt med har uttalt at det ville vært som om de meldte seg ut av samfunnet om de måtte reise fem timer hver vei for å hente posten.

– Vi pakker og sender posten med hurtigbåt hver tirsdag og torsdag, og det er ei løsning som beboerne selv også ønsker, sier distribusjonsleder for Posten i Vesterålen, Magnar Aas.

De fastboende må om bord for å hente posten

Opprinnelig stoppet forhandlingene om båtleveranse av posten fordi Boreal ba om 80.000 kroner i året for å levere posten på land. Årsaken er ifølge fylkesråd Svein Eggesvik det ansvaret transportøren ville tatt på seg.

Boreal har tidligere opplyst overfor NRK at selskapet måtte sørge for å dekke inn de reelle kostnadene de ville ha fått ved å levere og hente post hos husstandene i bygdene.

– Nå har vi fått til ei ordning hvor Posten leverer post om bord i båten, så går de som bor på disse stedene om bord og henter posten sin selv, sier Eggesvik.

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik sier det er et mål at alle innbyggere i fylket skal få posten helt frem der de bor. Foto: Nordland fylkeskommune

Han sier at Posten har jobbet med å finne ei løsning, det var enten at innbyggerne skulle hente posten selv, eller at transportøren hadde ansvar for å frakte posten til kaia.

I praksis vil Posten nå plassere ut tre røde postkassetter om bord i båtene som vil merkes med henholdsvis Lonkan, Helgenes og Brottøy. Her vil posten legge brevsendinger til den enkelte husstanden i en samlekonvolutt, mens større brevsendinger legges løst i kassetten.

Skal se på varige løsninger også andre steder

– Det viktigste for dem som bor på disse øyene er å få hverdagsposten, og det greier vi nå flere ganger i uka å få til. Posten skal frem, den må nå frem til innbyggerne der de bor, sier fylkesråden.

Han sier at løsningen skal gi en varig løsning for disse tre løsningene, men at det er flere steder hvor posten er utfordrende.

– Men vi har nye plasser både i Rødøy og Alstahaug som vi skal se på fremover. Da skal vi prøve å være i forkant fra fylkets side og ha god kommunikasjon med Posten, sier han.

Også her mener fylkesråden at man kan bruke buss, båt og ferger for å sørge for at innbyggerne får posten helt frem.