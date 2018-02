Riksantikvaren etter brann i fiskevær: – Gjør sterkt inntrykk

– En så stor brann er noe av det verste vi mennesker kan oppleve, og en brann gjør sterkt inntrykk på folk. Vi er veldig glad for at brannvesenet i Vågan fikk raskt kontroll på situasjonen, slik at ingen ble skadd, sier riksantikvar Jørn Holme.

Det var før helgen at det begynte å brenne i et tett trebebygget område i fiskeværet Henningsvær.

Ingen personer kom til skade, men brygga som brant ble ødelagt flere steder.

Søknad om mer penger

Henningsvær har tidligere fått tildelt én million kroner til brannsikring fra Riksantikvaren. Mesteparten av pengene har gått til utvendige sprinkler og til vannuttak for å få vann raskt opp til bebyggelsen.

Nå ber de kommunen søke mer penger. Søknadsfristen er 1. mars.

– Vi har hatt samtaler med Vågan kommune om Henningsvær trenger en helhetlig brannsikringsplan. Vi er innstilt på å kunne bevilge mer midler til det, samt tiltak slik som flere vannuttak, sprinkler og alarmer, sier Holme.

Riksantikvaren sier disse tiltakene må diskuteres nærmere, og at en helhetlig plan må på plass. Holme forteller at han og ordfører i Vågan kommune er i dialog, slik at de har mulighet til å søke om ytterlige midler.

Riksantikvar Jørn Holme oppfordrer Vågan kommune til å søke om mer penger til brannsikring. Foto: Anne Lognvik / NRK

Har gjort flere tiltak

Alf Kenneth Johansen er leder for prosjektet «Henningsvær- Nye tider». Det er et toåring prosjekt finansiert av Riksantikvaren, Nordland fylkeskommune og Vågan kommune, og som skal bevare Henningsvær som et nasjonalt viktig kulturminnemiljø.

Johansen forteller at det er satt opp femten sprinkler utvendig mellom en rekke bygg, tre brannhydranter, en brannkum, og en ny brannpumpe til brannvesenet i Henningsvær.

– Disse tiltakene kjøper folk tid, og i beste fall hindrer spredning av brann. Jeg tror det vil ha stor effekt, sier Johansen.

Ønsker å frede

Riksantikvaren ønsker gjerne å støtte Henningsvær i framtiden med gode tiltak.

Det er viktig for riksantikvaren er at en fredning skal gi innbyggerne en fordel, og at det er positivt mottatt. Derfor er det viktig med gode prosesser, og vi vil om ikke så lenge vurdere en oppstart på en formell fredningsprosess. Han sier at det er viktig at dette skjer i samsvar med eierne, beboerne, kommune og fylke.

– Henningsvær er et unikt fiskevær fordi det er autentisk, og ikke minst et levende fiksvær hvor det faktisk fiskes og repareres båter. En fredning skal være ønsket, og fordelene er blant annet brannsikring og verdiskapningstiltak. Vi mener at på sikt så er en fredning det aller beste vern for Henningsvær, sier Holme.