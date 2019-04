Richard (10) reddet åtteåring fra å drukne: – Han lå helt stille på bunnen

Et våkent blikk og rask reaksjon fra ti år gamle Richard André Arntzen avverget det som kunne endt med en drukningsulykke på Øybadet på Melbu. Han oppdaget nemlig at en gutt lå helt stille på bunnen av bassenget.

Richard kjente ikke gutten, men hadde overhørt at han sa han skulle hente noen ringer på bunnen av bassenget.

– Jeg så at han dykket og lurte litt hvor han ble av, forteller Richard André Arntzen til NRK.

Det er Øybadet selv som først forteller historien på deres Facebook-side.

Richard tenkte først at gutten kanskje holdt på å øve seg på å holde pusten under vann. Men innså snart at noe var fryktelig galt. Så Richard ropte på hjelp.

Den første som ilte til og hjalp til var en venninne av Richard. Sammen hentet de åtteåringen opp fra bunnen av bassenget og til kanten.

– Så ropte vi på mer hjelp. Og da kom badevakten og hjalp oss, sier Richard.

Livløs i fire minutter

Det var daglig leder Jonas Ellingsen ved Øybadet som var badevakt denne dagen. Han forteller at pusten til åtteåringen kom relativt fort i gang, men at gutten var livløs i fire lange minutter før han våknet.

Ambulansen var raskt på plass og gutten ble sendt med ambulansefly til Bodø.

Badets første ærespris

Tiåringen fra Melbu er den første mottakeren av Øybadets ærespris. Foto: Greta Synnøve Flusund

Øybadet har nå gitt Richard badets aller første ærespris for bragden.

– Pokalen burde egentlig vært av gull. At Richard fanget opp situasjonen så tidlig, bidro helt klart til at dette gikk bra. Her var tiden avgjørende, sier daglig leder Jonas Ellingsen ved Øybadet, på Facebook-siden deres.

Richard innrømmer at han selv ble ganske redd og utrolig lettet over at det gikk så bra med gutten.

– Han er jo bare åtte år, sier Richard.

Richard ble rørt til tårer av oppmerksomheten han fikk på skolen etter livredningsinnsatsen. I bakgrunnen badevakt Jonas Ellingsen. Foto: Greta Synnøve Flusund

Richard sier at det er stor stas å motta ærespris og bli behandlet som en helt.

– På skolen kom alle bort og klemte meg og sa at nå hadde jeg gjort noe godt. Det var ganske artig, sier Richard.

Richard og åtteåringen kjente ikke hverandre før hendelsen i Øybadet.

– Nå er vi blitt gode venner.