Kommuner bruker mye penger på diverse.

Det er politikerne som bestemmer hva som skal prioriteres.

Rådmannen skal sørge for at dette blir gjennomført.

I Narvik skal angivelig rådmann Lars Skjønnås ha brukt flere millioner kroner uten at politikerne hadde en finger med i spillet.

– Det er veldig alvorlig, sier Boy-Arne Buyle, leder for kontrollutvalget i Narvik.

Rådmann Lars Skjønnås​​​​​​​ skriver at han kjenner til brevet fra det interkommunale revisjonsselskapet. Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

10 mill. kroner uten å spørre først

Ifølge et brev fra kommunens revisjonsselskap kommer det frem at Narvik kommune angivelig har investert tungt uten vedtak fra politikerne.

Brevet er datert 25. september og viser følgende investeringer:

Arnesfjellet – oppgradering av bygningsmasse

Tomt Fornes og Arnes

Utgiftene var på henholdsvis 5,9 og 3,8 millioner kroner.

Revisor påpeker at det i kommunens investeringsregnskap ikke foreligger gyldig budsjett for investeringene.

NRK har vært i kontakt med revisoren, som henviser til brevet.

Rådmannen har investert nærmere 10 millioner kroner i oppgradering av bygningsmasse i Arnesfjellet, samt kjøpt tomter i samme område.

De peker også på at det kun er kommunestyret som kan vedta hvilke investeringer kommunen skal gjøre:

«Administrasjonen har ikke fullmakt til selv å igangsette investeringsprosjekter uten gyldig politisk vedtak.»

Brevet avsluttes med å påpeke at de har bedt om å få se de politiske vedtakene for disse investeringene.

Kommunalsjef Rolf M. Lossius har gitt tilbakemelding om at dette ikke foreligger, skriver revisoren i brevet.

Narvik kommune har fått en utgift på 10 millioner kroner uten at politikerne hadde godkjent det. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Veldig alvorlig

Leder for kontrollutvalget og gruppeleder i Narvik KrF, Boy-Arne Buyle, sier til NRK at han ikke forstår hvordan dette har skjedd.

– At dette er havnet hos kommunal investering ante jeg ingenting om, og jeg forstår det ikke, sier han til NRK.

Buyle forteller at både investeringsbudsjettet og alle pågående prosjekter opplyses om jevnlig i kommunestyret. Foto: Frida Brembo / NRK

Han understreker at dette ikke er slik investeringer skal foregå.

– Dette er veldig alvorlig. Det er kommunestyret som skal vedta investeringer. Rådmannen skal gjennomføre.

– Han kan ikke gjøre dette på egen hånd.

Kontrollutvalget er blitt gjort kjent med saken gjennom brevet – samt tatt opp saken i møte i forrige uke.

– Hva skjer videre nå?

– Nå må det nye kommunestyret ta stilling til dette. Men jeg mener saken er alvorlig. Vi får se hva det politiske Narvik landet på etter at vi har fått ei forklaring.

Administrasjonen og Lars Skjønnås må nå redegjøre for millioninvesteringene. Foto: Billy Jacobsen / NRK

Ber om tid

NRK har vært i kontakt med rådmann Lars Skjønnås, som har fått forelagt kritikken fra lederen av kontrollutvalget.

I en SMS skriver Skjønnås at han er kjent med at det har kommet et brev fra det interkommunale selskapet KomRev Nord.

– Jeg er kjent med at det er satt en frist på å svare på dette til kontrollutvalget innen 13.11.23. Den fristen skal vi selvfølgelig overholde, skriver rådmann Lars Skjønnås.

Kommunalsjef i Narvik kommune, Rolf Michael Lossius, sier til NRK at de registrerer det revisor sier, men at de i utgangspunktet er uenig i tolkningen.

– Det er vi med bakgrunn i delegasjonen som kommunestyret selv har gitt til rådmannen, sier Lossius.

Rolf Michael Lossius, kommunalsjef i Narvik kommune. Foto: Frida Brembo / NRK

Delegasjonen sier blant annet at rådmannen har fullmakt til å selge, kjøpe og makeskifte eiendommer innenfor rammer av vedtatt budsjett. Samt signere kontrakter og avtaler inntil et beløp på 5 millioner kroner, innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Lossius sier de nå skal bruke tid på å svare kontrollutvalget på en god måte.

– Vi skal ikke utelukke at revisoren kan ha et poeng. Derfor har vi bedt om tid for å gå igjennom delegasjonen og kommuneloven for å gi et godt og utfyllende svar.

Han legger til:

– Når man har fått en delegasjon fra kommunestyret så har man tatt utgangspunkt i det. Hvis det viser seg at det er feil så må man ta lærdom av det, men her har vi tatt utgangspunkt i det som er delegert.