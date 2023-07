Restauranten sa ja til å sette opp rullestolrampe – dette er det ho fekk

– Den står jo nesten 90 grader, kanskje 70 grader, i helling. Den var ganske rett opp for å seie det slik.

Då Malin Kvåle frå Mo i Rana skulle ut på restauranten Gyda sin terrasse i finvêret, måtte ho snu i døra.

Kvåle var på restauranten i fjor og såg at dei hadde ei fin takterrasse.

Ho spurde sjefen om dei hadde noko rampe, så det var mogleg for Kvåle å bruke terrassen når det er fint vêr ute.

Ho blei glad då dei sa dei skulle ordne ei rampe.

Men rampen ho hadde blitt lova i fjor, var utforma på ubrukeleg vis. Kvåle drog heim i staden for.

– Eg trur ikkje ein får ei barnevogn opp der utan å måtte løfte ho.

Rampa var i overkant bratt. Foto: Privat

– Går ikkje an å bruke

Kvåle knakk nakken i 2013.

– På fest var det ein som skulle løfte meg, så datt eg for langt bak over skuldra hans, og han også datt bakover, så knakk eg nakken.

Ho har brukt elektrisk rullestol kvar dag sidan. No etterlyser ho at fleire les seg opp på universell utforming.

– Det er jo dumt at det blir slik. At det ikkje er universelt utforma og at ein ikkje kan bruke dei tilboda som er på restaurantar og diverse, seier Kvåle.

Ho skulle ønske at standarden var å ha ein person som sjekkar at alt er i orden med omsyn til universell utforming, på lik måte som at Mattilsynet sjekkar rundt på besøk.

– Det er jo kjedeleg då. Det er ikkje noko artig å planlegge kor ein kan reise i tilfelle det ikkje er tilrettelagt. Foto: Privat

– Stort sett er butikkar og restaurantar hjelpsame. Men det blir jo litt ironisk når han skulle fikse det og så kjem eg, og så er det ikkje ordna. Det går jo ikkje an å bruke den rampa på noko som helst måte.

– Kva er konsekvensane for deg?

– Det blir jo at ein eventuelt blir heime eller ein annan plass, som er betre tilpassa.

– Eller viss eg skal møte vener som sit ein plass, og så kjem eg dit og kjem ikkje inn, så så må eg berre reise heim og så får dei sitte der vidare og kose seg. Det er litt kjedeleg.

– Eit stort problem

Tove Linnea Brandvik, leiar i Noregs Handikapforbund, seier at dette dessverre ikkje er ei ny problemstilling.

– Det er altfor mange utestader i Noreg som ikkje er tilgjengeleg for oss som sit i rullestol. Og veldig ofte er det relativt små grep som skal gjerast for å gjere det mogleg for alle å kome inn på restaurantane.

Brandvik håpar at restauranten fiksar rampen, men har sympati med leiinga.

– Når det kjem til saka der dei har bygd ein rampe som ikkje fungerer, så håpar eg dei tar kontakt med Norges Handikapforbund eller andre som kan rettleie dei i korleis dei skal gjennomføre å bygge rampen slik at det faktisk går an å bruke dei.

– For det er jo trist når dei har brukt tid og energi på å gjere ein jobb, at dei ikkje gjer ein jobb som gjer det mogleg å bruke løysinga.

– Kor stort er dette problemet?

– Dette er eit ganske stort problem. Vi har rapportar frå heile landet frå alle moglege variantar av utestader. Det er ei gradvis betring i Noreg, men dessverre er det alt for mange plassar som framleis ikkje er tilgjengeleg for alle saman.

Foto: Amalie Bernhus Årtun / Nrk

Beklagar opplevinga

NRK har spurt dagleg leiar for Gyda, Roger Leiråmo, kva dei tenkte om rampen som blei bygd. Han har berre moglegheit til å svare på e-post, og skriv:

– Vi beklagar den opplevinga og at ikkje ting var som venta. Vi gjer vårt beste for at det skal vere tilrettelagt for alle.

– Dagens løysing er bestilt og laga av eit firma på Mo, og deira kompetanse på denne typen jobb var tydelegvis ikkje god nok. Vi har vore i kontakt med eit anna firma som skal lage ny rampe til uteplassen.