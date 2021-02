Renholderen Sissel ble årets ansatt: – En jobb det er stort behov for

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Selv er hun imidlertid svært ydmyk – og peker på at dette er en pris for alle renholdere.

Rett og slett et viktig symbol på deres funksjon i Norge.

– Vi gjør en jobb det er stort behov for. Uten oss kunne ikke sykehuset holdt dørene åpne, sier en svært fornøyd Pedersen til NRK.

Det som begynte som en midlertidig jobb for 32 år siden har nå blitt en karriere.

En karriere hun aldri har vært stoltere av.

Dette er en viktig anerkjennelse av et fag som ofte blir «glemt», mener hun.

STOLT: Sissel Pedersen er stolt av seg selv, og de andre som gjør den viktige renholdsjobben rundt om i Norge. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Kan diskutere med legene

Gjennom årene Sissel har vært ansatt hos Nordlandssykehuset i Bodø har det vært varierende grad av anerkjennelse. Bente Aina Bredesen, lederen for alle renholderne ved sykehuset, påpeker holdningene ble snudd på hodet i 2020.

– Det er synd at det måtte en pandemi til for at renholderne skulle få den anerkjennelsen de fortjener.

VIKTIG FOR RENHOLDERNE: Bente Aina Bredesen sier prisen er en viktig anerkjennelse for renholderne. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Jeg tror ikke den vanlige mann eller dame i gata vet hvor krevende og viktig denne jobben er. Derfor synes jeg det var veldig flott at renhold fikk prisen, og da spesielt at Sissel fikk den.

At renhold ikke alltid har vært like anerkjent som andre faggrupper virker ikke å være en hemmelighet ved Nordlandssykehuset.

En av Sissels kolleger, Siri Aabelvig, er helt enig med Bredesen i at dette kan være med på å utjevne forskjellene.

– Nå diskuterer plutselig legene renhold med oss. Det er oppe og fremme som alt mulig annet. Dette er et løft for alle i renholdsbransjen, da vi ofte ikke har vært like anerkjent i det daglige arbeidsforholdet.

STOLTE: Totalt er det 26 renholdere ved Nordlandssykehusets somatiske avdeling. De jobber natt og dag for at pasientene får trygge og rene omgivelser. Fra venstre: Rotsarin Janwiphak, Siri Aabelvig, Sissel Pedersen og Roneri Da Silva. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Imponerende av Helse Nord

Fagforbundet organiserer renholdere og vaskeriansatte i både offentlig og privat sektor. Stein Guldbrandsen, leder for yrkesseksjon samferdsel og teknisk, sier dette er noe de har kjempet for i mange år.

– Et sykehus skal være et sted der man samarbeider og bruker alles kompetanse. For 20–30 år siden skulle alt renhold gjøres mens ingen var til stede, men nå er det anerkjent som et fag.

IMPONERT: Stein Guldbrandsen er imponert over at Helse Nord trekker frem renholderne. Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

– Hva tenker du om at Helse Nord gir denne prisen til en renholder?

– Det er voksent gjort. Jeg oppfatter det som et klart uttrykk for at det er helheten i sykehuset som er viktig, ikke enkeltgrupper. Det er rett og slett imponerende at Helse Nord drar frem en gruppe som ikke alltid nevnes.

Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, drar også frem viktigheten av sykehusets samlede kompetanse.

– Renholderne i sykehusene våre betyr mye. De spiller en helt avgjørende rolle i det samspillet som driften i et sykehus tross alt er.

Også hun trekker frem at yrkesgruppens kompetanse ble ekstra synlig i 2020.

– Det er klart den jobben de gjør innenfor smittevern og hygiene blir ekstra synlig nå under pandemien. Renholdernes fagkompetanse er av en helt avgjørende betydning for både den daglige driften og pasientsikkerheten ved sykehuset.

VASKES NED: Hver eneste dag vaskes alle etasjene ved Nordlandssykehuset i Bodø. En tidkrevende og viktig jobb. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Fortere frisk

Direktøren sparer ikke på kruttet når hun blir spurt hva hun selv mener om at Sissel ble kåret til årets kollega.

– Sissel har bidratt til nettopp fagkunnskapen. I tillegg er hun åpenbart en miljøskaper som sørger for godt arbeidsmiljø rundt seg. Hun er et eksempel på et én person kan gjøre en stor forskjell for mange rundt seg. Jeg vil benytte anledningen til å gratulere så mye med en velfortjent utmerkelse, sier hun til NRK.

HELT AVGJØRENDE: Cecilie Daae sier renholdernes fagkompetanse er helt avgjørende for den daglige driften og pasientenes sikkerhet. Foto: Bente H Johansen / NRK

Tilbake på sykehuset har Sissel Pedersen en velfortjent kaffepause. Hun klarer knapt å tro at det er nettopp hun som ble kåret til årets kollega.

– Det er stort. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal ordlegge meg, sier en rørt Pedersen og legger til:

– Jeg får fortsette å gjøre det jeg har gjort. Noe annet kan jeg hverken si eller gjøre.

Blant henne sitter Roneri Da Silva og Rotsarin Janwiphak, samt nevnte Siri Aabelvi. Sammen utgjør de en liten del av alle renholderne ved Nordlandssykehuset.

EN TRAVEL JOBB: Sissel suser bortover gulvet med moppen. Å være renholder er en aktiv og fysisk jobb. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Mellom dem er det ingen tvil om at dette er en viktig jobb, og en jobb de gleder seg til å ta fatt på hver eneste dag.

– Jeg trives godt i jobben. Det er en viktig jobb å holde sykehuset rent. Vi gjør vårt beste for pasientenes trygghet, sier Da Silva før Janwiphak skyter inn:

– De føler seg friskere hvis det er rent. Så kanskje blir pasientene fortere frisk hvis det er skikkelig rent!