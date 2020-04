NRK omtalte i går en annonsekampanje til Rema 1000. I flere aviser og i sosiale medier takker Rema 1000 kundene sine for å velge norsk fisk.

Men ikke all fisken i produktene Rema reklamerer for i annonsene sine inneholder norsk fisk.

I to av de tre fiskeburgertyper i en av annonsene er mer halvparten av fisken importert fra Færøyene:

Det reagerer Forbrukerrådet på.

Fungerende forbrukerpolitisk direktør Gunstein Instefjord konkluderer slik: Dette er villedende markedsføring.

– Hvis du reklamerer med at det er norsk fisk så forventer vi at det er norsk fisk. Ikke at produktet inneholder noe norsk fisk.

– Ser at strikken tøyes

Nyt Norge har gode kriterier som kan legges til grunn for god opplysningspraksis for markedsføring, sier han.

Rema 1000s annonse i Adresseavisen. Foto: Foto av avisannonsa

Her heter det: «Matvaren skal inneholde norske råvarer. For sammensatte matvarer er det tillatt med inntil 25 prosent ikke-norske ingredienser, men kjøtt, egg og melk skal alltid være 100 prosent norsk».

– Vi synes det er gode kriterier. Når man reklamerer så tydelig for råvaren, og skal ha de samme kriteriene, så bør man stille som krav at 100 prosent av fisken er norsk. For å markedsføre det som norsk fisk.

– Vi har en klar oppfordring til dem som produserer mat. Og det er at det som står på forsiden skal stemme med det som står på baksiden. Dessverre ser vi ofte at man tøyer strikken litt når det gjelder merking og markedsføring av produkter.

– Rema 1000 fortjener en påtale, en anmerkning. At de får et vedtak om å trekke kampanjen. Det må vurderes av Forbrukertilsynet.

Har ikke fått klager

Nestleder Bente Øverli i Forbrukertilsynet svarer på generelt grunnlag at det kan sies at «påstander som brukes i markedsføringen må være sanne og ikke være villedende».

– Det betyr at om det brukes en påstand om at et produkt er «norskt» eller lignende, skal det være det.

– Vi ser at stadig flere forbrukere er opptatt av å kjøpe norskproduserte produkter, og at det derfor er noe som i økende grad fremheves i markedsføringen av de næringsdrivende. Det er da viktig at påstanden ikke brukes på en uriktig eller villende måte i strid med markedsføringsloven gjennom for eksempel at det overdrives.

– Trekker deler av kampanjen

Rema 1000 tar selvkritikk i saken, og hører på Forbrukerrådet. Dermed trenger ikke Forbrukertilsynet å bruke noe mer tid på saken.

– Vi har bare gode intensjoner her, men det ble upresist når noe av råvaren kom fra vårt naboland, sier PR- og kommunikasjonssjef Torkel Fjørtoft i Rema 1000.

– Når vi har en kampanje som oppfordrer til å spise norsk, så må det være 100 prosent norsk. Derfor trekker vi den lille delen av en ellers knallgod kampanje som nå fortsetter sin hyllest av norske produsenter med sunne kvalitetsprodukter til lave priser., fortsetter Fjørtoft.