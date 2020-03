Rektorer: Slik løser vi den nye skolehverdagen

Fra i morgen stenger alle skoler og læresteder over hele landet på grunn av koronaepidemien.

– Dette er noen av de aller sterkeste verktøyene vi har i verktøykassen, sa en alvorstynget helseminister Bent Høie (H) på pressekonferanse i går.

Torsdag kveld ble det også kjent at Norge har fått sitt første koronadødsfall.

Høie understreket samtidig at personer som har kritiske funksjoner i samfunnet, for eksempel innen helsevesenet, skal få hjelp til barnepass.

Det gjelder de som har et yrke som faller innenfor kategorien «kritisk samfunnsfunksjon».

Disse har rett til barnepass Ekspandér faktaboks Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet: Styring og kriseledelse Forsvar Lov og orden Helse og omsorg Redningstjeneste IKT-sikkerhet i sivil sektor Natur og miljø Forsyningssikkerhet Vann og avløp Finansielle tjenester Kraftforsyning Elektroniske kommunikasjonstjenester Transport Satellittbaserte tjenester Apotekene



Kjell Joar Petersen-Øverleir er rektor på Korgen sentralskole. En skole i Hemnes kommune på Helgeland med 220 elever.

Han innrømmer at det kokte litt da beskjeden kom.

– Vi ante at dette kunne skje. Det var en drastisk beslutning som kom på slutten av skoledagen.

Planlegger i dag

Da elevene forlot skolen i dag fikk de med seg PC og alt av bøker.

Kommunen sendte ut en SMS til foreldrene i kommunen om å kontakte rektor. Kort tid etter begynte folk å ringe.

– Dette bare må vi få til, sier rektor Kjell Joar Petersen-Øverleir ved Korgen sentralskole i Nordland.

Petersen-Øverleir har ikke rukket å finne ut av hvor mange elever som har krav på et undervisningstilbud, fordi foreldre eller foresatte har en jobb som er så viktig for samfunnet at de ikke kan være hjemme.

– Dette må vi bruke dagen på å planlegge, sier han.

Han er ikke i tvil om at skal klare å få til et bra opplegg. Både lærere og administrasjonen ved skolen skal være på jobb.

Men en utfordring vil det bli:

– Det som kan være kinkig er at vi skal drive med hjemmeundervisning for alle de andre elevene også. De lærerne som vil måtte jobbe med de elevene som er igjen på skolen, må samtidig lage opplegg og forholde seg til dem som sitter hjemme og jobber.

Bruker digitale plattformer

Ørjan Halvorsen er rektor ved Narvik ungdomsskole. Skolen har 360 elever og rundt 60 ansatte. Han er i full planlegging av en ny skolehverdag.

– Vi legger opp til et regime med hjemmeundervisning hvor vi kobler oss på Google Classroom og Google Hangout. Vi vil drive normal undervisning så langt det lar seg gjøre, via digitale plattformer.

Lærerne vil være til stede gjennom bilde, tale og chat-funksjoner. De vil kunne svare på spørsmål så langt det lar seg gjøre.

– Vi har et eget opplegg for elever ved skolen som er ekstra sårbare og ikke klarer seg alene hjemme. Til det har vi satt opp vaktordninger med personell som ivaretar dem med egne opplegg.

– Siden vi er en ungdomsskole regner vi med at elevene – også de med foreldre i kritiske jobber, vil takle fint å få hjemmeundervisning.

Tror ikke på skulk

Halvorsen tror ikke elevene vil skulke hjemmeundervisningen og kose seg med fridager.

– Kanskje de første dagene. Men etter hvert vil de føle behov for et fast holdepunkt i hverdagen, selv om det er på digitale plattformer. Dette er en situasjon som vil vare lenge.

– Det er viktig at vi stiller opp på den nasjonale dugnaden, og tar det ansvaret vi er bedt om. Jeg håper at vi greier det oppdraget.

Rektoren i Narvik sier han er overrasket og imponert over reaksjonen da beskjeden om skolestengingen kom klokka 14 i går.

– Både elever og foreldre reagerte raskt, og tok det med godt mot. De kom og hentet bøker og utstyr før karantenen slo inn klokka 18.

Holder barnehagen åpen for de med reelt behov

Ilen Reinholtsen styrer Eidsfjord barnehage i Sortland. Barnehagen har 30 barn.

Hun sier de vil holde barnehagen åpen for barn med foreldre som har samfunnskritiske jobber.

– De som har et reelt behov for å ha barna sine i barnehagen får det.

– Dette gjelder også barn av ansatte i barnehagene i kommunen. Vi vil unngå at barna blir passet av andre som kan være i en risikosone. Det blir ikke riktig at besteforeldre skal sitte barnevakt.

Regjeringen: Kan få omsorgspenger

– Når barnehager og skoler nå stenger, ber vi alle om å være smidige og vi håper at arbeidstakere og arbeidsgivere kan finne løsninger lokalt i tråd med de beste tradisjoner i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: John-André Samuelsen / NRK

Mange bedrifter har eller skal innføre hjemmekontor. Der det ikke finnes andre løsninger, vil omsorgspenger være en mulighet, understreker Røe Isaksen.

– Foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger i denne ekstraordinære situasjonen, sier han.

Omsorgspenger er også kjent som sykt barn-dager. Røe Isaksen sier at regjeringen nå vurderer å endre kvoten. I dag kan hver forelder være borte ti dager per kalenderår om man har ett eller to barn, eller 15 dager om man har tre eller flere barn.

– Når skoler over hele landet er stengt og situasjonen er uavklart, sier det seg selv at sykt-barn-dagene kan bli brukt opp. Regjeringen følger utviklingen og vil også vurdere å utvide antall dager foreldre kan være hjemme, sier han.

Han sier også at de vurderer å gjøre ordningen mer fleksibel slik at man ikke har brukt opp én hel dag hvis man er én time hjemme.