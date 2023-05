Etter å ha danka ut over 650 skular, stod til slutt Alstad ungdomsskule frå Nordland på toppen av pallen i finalen laurdag.

– Det er alltid kjekt å vinne, seier Lise Mortensen (15).

Ho sjølv, Lea Valsø (16), Gaute Gårder (16) og laget sin reserve Tobias Gjelseth (15) frå Nordland kan no kalle seg dei smartaste 10.-klassingane i landet.

Gjengen frå Alstad ungdomsskule i Bodø imponerte stort då dei vann Klassequizen 2023.

Det er første gong ein skule frå Nord-Noreg har vunne Klassequizen. Det var på tide meiner vinnarane.

– Dei vann med stil

Rektor Erling H. Eiterjord er imonert over gjengen som stakk av med sigeren.

– Vi er jo skikkeleg stolte. Vi synest dei vann med stil og det var ein spanande konkurranse. Dei slo nokre skikkeleg gode lag.

I dag overraska han heile klassen med is.

Det var ikkje bøker i posen til rektor, sjølv om det kunne sjå slik ut.

– Det er veldig artig. Det var veldig spanande, og så vidt vi tok det i havn, seier Lea Valsø (16) dagen derpå.

Måtte halde på hemmelegheita

– Eg som var i publikum fordi eg var reserve, var veldig spent. Men så blei eg veldig glad då eg såg at laget mitt vann. seier Tobias Gjelseth (15).

Finalen vart spelt inn for ei stund sidan, og dei fire elevane har vore nøydde til å halde på hemmelegheita lenge.

Det har vore ei utfordring. Spesielt når klassekameratane på Alstad har masa mykje om å få vite resultatet.

– Det gjekk jo greit, men vi har fått ein del spørsmål. Dei har jo forsøkt som klassekameratar å få ut svar frå oss om korleis det gjekk, seier Lise Mortensen (15).

Hard konkurranse

I år deltok det over 650 ungdomsskular frå heile landet. Og finalen møtte Alstad fem andre ungdomsskular frå fleire forskjellige fylke.

Etter dei første rundane i finalen var det elevane frå Alstad ungdomsskule, Fløysbonn ungdomsskule frå Viken og Sunnland skule frå Trøndelag som gjekk vidare til sluttspurten.

– Dei var vanskelege å slå sidan det var så jamt, seier Valsø.

Lise Mortensen (15), Lea Valsø (16), Gaute Gårder (16) og lagets reserve Tobias Gjelseth (15) frå Nordland kan no kalle seg dei smartaste 10.-klassingane i landet. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Elevane frå Bodø er samde om at konkurransen i finalen var hard.

– Eg syns dei var verdige motstandarar. Dei var veldig smarte, seier Mortensen.

Men på slutten av finalen gjekk ikkje alt etter planen.

Mortensen var uheldig og trykte to gongar på skjermen i hurtigrunden. Noko som gjorde at ho med eit uhell trefte riktig svar veldig fort.

– Det at eg med eit uhell trykte to gongar var kanskje det som gjorde at vi vann. Det var jo bra, seier Mortensen.