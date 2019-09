Førstkommende mandag er det åpen høring på Stortinget, etter at SV kom med et forslag der de ber regjeringen om å stoppe nedleggelsen av lærerutdanningen på Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen.

Rektor Hanne Solheim Hansen er klar for å forsvare nedleggingen.

I et tre minutter langt innlegg skal hun argumentere for hvorfor det er riktig å flytte studietilbudene til Mo i Rana.

– Vi stiller godt forberedt, og gleder oss til høringen. Vi er trygge på at det er riktig og nødvendig det vi nå gjør. Vi har en flertallsregjering som står bak vedtaket som er gjort, sier rektoren til NRK.

I juni vedtok styret ved Nord universitet at lærerutdanninga på Nesna og sykepleierutdanninga i Sandnessjøen legges ned.

Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner både blant studentene, de om lag 120 ansatte og opposisjonen på Stortinget.

Den direkte besparelsen ved å legge ned studiestedene Nesna og Sandnessjøen, utgjør to prosent av Nord universitets budsjett på 1,4 milliarder kroner.

SKAL LEGGES NED: Nord universitet står fast på vedtak om nedlegging av Nesna og Sandnessjøen. På mandag er det åpen høring på Stortinget om saken. Foto: HANS PETTER SØRENSEN

Vil satse på Rana

I forslaget fra SV påpeker partiet at studentene på Nesna ifølge studiebarometeret er blant de mest fornøyde i landet. Da søkertallene til høyere utdanning ble publisert i vår, viste de at Nesna hadde bedre søkertall enn både Bodø og Levanger.

Rektor Hanne Solheim Hansen mener likevel det er for få søkere til disse studiene, og at det derfor er riktig å satse på Mo i Rana.

– Mo i Rana er et knutepunkt på Helgeland, og har et større befolkningsgrunnlag. Vi tror det er attraktivt studiested for mange ungdommer. Det er også lettere å komme seg til Mo enn til Nesna, sier hun.

Hansen understreker at Nord universitetet har prøvd å få flere studenter til Sandnessjøen.

– Vi har blant annet latt være og ha opptak på lærerutdanningene i Bodø og Levanger for å sikre at de samlingsbaserte studiene på Nesna fikk søkere. Men det hjalp ikke, sier rektoren.

– At hun tør

Det er stortingsrepresentant Mona Fagerås, sammen med blant andre partileder Audun Lysbakken, som har fremmet forslaget om å stoppe endringen av studiesteds-strukturen for Nord universitet.

Hun reagerer på rektorens argument om at universitetet har lagt seg i selen for å skaffe Nesna nok studenter.

– Jeg skjønner ikke at hun tør å bruke det som et argument. Tallene fra samordna opptak viste at det var flere søkere til lærerutdanningen på Nesna enn i Bodø.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås i SV stiller i bunad i Stortinget på mandag. – Det blir en viktig dag. Nå skal komiteen behandle forslaget, så skal saken opp i Stortinget i slutten av oktober. Foto: Bjorn ER Lunde

Fagerås synes ikke det er rart at Nesna gradvis har fått færre studenter all den tid universitetet har lagt ned studietilbud.

– Vi har sett er en systematiske nedbygging over tid. En gradvis sultefôring har ført til færre søkere.

Fagerås har fått signaler fra regjeringspartiene om at de ikke vil stoppe nedleggingen av Nesna og Sandnessjøen.

– Det ser mørkt ut for desentralisert utdanning på Helgeland. Vi mener at dette er en nasjonal sak, derfor vil vi løfte den opp til Stortinget. Vi har stor mangel på lærere og sykepleiere i hele Nord-Norge, og desentralisert utdanning blir kjempeviktig framover.

Les også: Kjemper for å berge studietilbudet på Nesna

– Satser på fullt på Helgeland

Rektor Hanne Solheim Hansen står fast på at Nord universitet ved å spisse tilbudet i Mo i Rana er en god satsing på Helgelands-regionen.

Campus Helgeland ligger midt i sentrum av byen Mo i Rana. Her har Nord Universitet og Universitetet i Tromsø etablerte faste studietilbud. Foto: Campus Helgeland

– Vi satser egentlig mer på Helgeland. Det er en spennende region, og vi vil være der med lærerutdanning, sykepleierutdanning, økonomifag og noen samfunnsvitenskapelige fag. Mo i Rana vil bli et veldig bra studiested.

Håper på omkamp om to år

Selv om SV vil slite med å få omgjort nedleggingsvedtaket i denne omgang, har de ikke tenkt til å gi opp.

– Vi vil kjempe videre. Det kom positive signaler under partilederdebatten i Trondheim før valget. Partilederne i Ap og Sp sa begge at denne saken skal tas opp igjen. Da må vi satse på et rødgrønt flertall om to år, sier Mona Fagerås (SV).