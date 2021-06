Lærer og rektor brøt karanteneplikten – klasseturen gikk i vasken

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I et brev signert av konstituert kommunedirektør i Saltdal, Stein Ole Rørvik, bekreftes det at en lærer ved skolen testet seg for koronasmitte torsdag 20. mai.

Fredagen etter dro vedkommende på jobb.

Til tross for at det nå var påvist smitte på skolen ble en skoleklasse sendt på leirskole påfølgende mandag.

– Det har skjedd flere feil, men nå er alle kort på bordet, sier Janne Grauer Myrvoll, som er mor til et av leirskolebarna.

For informasjonen om intern smitte på skolen, den nådde aldri bussen som skulle til Lofoten.

NRK har fått innsyn i brevet, som på en omfattende måte tar for seg hele hendelsesforløpet.

Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

Det ble en lang kjøretur på elevene, før de måtte snu.

Læreren beklager

Samtidig som klassen var på vei til Lofoten fikk hjemkommunen Saltdal bekreftet tre nye smittetilfeller.

Deriblant ansatte på elevenes skole.

Da elevene fra Saltdal ankom Lofoten nådde endelig informasjen dem.

Flere av elevene i bussen var nærkontakter – de var pent nødt å snu.

Brevet som nå er sendt ut til alle involverte understreker at læreren som brøt karanteneplikten beklager det han gjorde.

– Dette er han veldig lei seg for og beklager dette, skriver Rørvik i brevet.

I brevet kommer det frem at også rektoren dro på skolen, selv om også han var i karantene.

Rektoren skal ha vurdert det som trygt å reise til skolen for å hente utstyr slik at han kunne jobbe hjemmefra. Det påpekes at skolen var stengt på tidspunktet han var innom.

Rektorens testresultat kom tilbake med negativt svar.

NRK har vært i kontakt med rektor ved Røkland skole, som sier ingen ved skolen ønsker å omtale saken.

Slik kartlegger skolen hendelsesforløpet: Ekspandér faktaboks Det var fredag 21. mai at kommunen og rektor ved skolen fikk beskjed om at en ansatt hadde fått påvist koronasmitte.

Dagen etter, altså lørdag 22. mai, ble kommuneoverlegen varslet om at en person bosatt i Bodø kommune som hadde testet positivt hadde flere nærkontakter i Saltdal. Disse ble satt i karantene.

Nærkontaktene ble testet søndag 23.05.



Natt til mandag fikk Saltdal kommune beskjed om at tre av nærkontaktene også testet positivt for covid-19.

Elevene ved Røkland skole, som var på vei på leirskole, har aldri vært definert som nærkontakt med læreren som først testet positivt.

Fire av elevene om bord i bussen fikk mandag beskjed om at de var nærkontakter. Dette var knyttet til de tre nye positive prøvesvarene i kommunen. Dette tallet ble senere oppjustert til å gjelde 7 elever.

Ingen av elevene har testet positivt for covid-19. Brevet med disse datoene er sendt fra kommunedirektøren i Saltdal, Stein Ole Rørvik, til foresatte og ansatte ved skolen. NRK har fått se det aktuelle brevet.

Setter pris på ærligheten

Mor til et av barna på leirskolebussen, Janne Grauer Myrvoll, sier hun setter pris på at kommunen nå er ærlige om hva som har skjedd.

Mor til en av elevene, Janne Grauer Myrvoll, synes det ble tatt flere ukloke valg under smitteutbruddet i kommunen. Nå er hun glad for og fått et ærlig brev fra kommunedirektøren. Foto: privat

– Jeg er i grunn glad for å ha fått et ærlig brev. På godt og vondt. De innrømmer at ting burde ha vært gjort på en annen måte.

Myrvoll sier hun ikke ble veldig overrasket da hun mottok brevet før helga.

– Situasjonen har for oss vært kaotisk, og jeg ble overgitt over at det viste seg å være flere faktorer i dette. Men mest av alt er det realt av kommunedirektøren å legge alle fakta på bordet.



Myrvoll legger til:

– Det har vært gjort flere unødvendige feil, det er det ingen tvil om, og det innrømmer kommunen. Men de erkjenner feilene, og sier de skal ta lærdom av det.

I brevet skriver kommunen:

– Alle eventuelle karantenebrudd i regi av Saltdal kommunes ansatte tas på alvor og behandles som en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det vil si at vi ikke kan gå ut med slike opplysninger om enkelt ansatte uten samtykke. Vi har nå innhentet samtykke om de to karantenebruddene som vi er kjent med.

En lærer ved Røkland skole i Saltdal kommune var smittet da vedkommende brøt karanteneplikten. Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

Fikk mange henvendelser

Stein Ole Rørvik, konstituert kommunaldirektør i Saltdal, sier til NRK at de skjønner at det er knyttet mye følelser til en slik sak.

– Jeg har stor forståelse for at foreldre, elever og ansatte blir bekymret når et smitteutbrudd knyttes til deres skoler, sier han til NRK.

Etter hendelsen har kommunen mottatt mange henvendelser fra både foresatte og ansatte. Dette var også bakgrunnen for at kommunen valgte å sende ut en lang forklaring.

– Vi sendte ut et brev for å svare på en del av de henvendelsene vi har fått.

En forklaring i etterkant kan imidlertid ikke rette opp i at klasseturen ble avlyst på overtid.

– Det som var kjedelig var at de var kommet seg nesten helt til Borg da de måtte returnere. Vi har full forståelse for at det ikke var en hyggelig melding å få.

– Kan det tenkes at denne situasjonen kunne vært unngått hvis personen som var i karantene ikke hadde møtt på skolen?

– Jeg kjenner ikke detaljene i smittesporingen, så det kan jeg ikke svare på.