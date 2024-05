Rekordstor påmelding til NM i sprintorientering

9.-12. mai arrangeres Norgesmesterskap i sprintorientering i Bodø.

Hele 282 deltakere og 57 stafettlag er påmeldt arrangementet.

Det skriver arrangøren Bodø og Omegn Idrettsforening i en pressemelding.

– Dette er første gang at det arrangeres et NM i sprintorientering nord for Trondheim. Løpet vi være viktig i forhold til uttak til Verdensmesterskapet i Glasgow i juli, og vi er svært glade for at NM i Bodø kan gjennomføres som en del av Bodø2024, skriver arrangøren.

Løyper, kart og løpsområde er hemmelige inntil start på løpsdagen.

Løperne holdes også i karantene inntil start for å hindre at noen får informasjon om løyper og andre løpsforhold.

Arrangøren kan heller ikke oppgi arena, men kan røpe at Rådhusplassen vil være arena en av dagene.

– Arrangørene ber om forståelse for at Rådhusplassen, Kongens gate og Havnegata ved Rådhusplassen vil være stengt for biltrafikk under arrangementet.

Programmet:

Torsdag 9. mai: NM Knockout sprint

Lørdag 11. mai: NM sprint

Søndag 12. mai: NM sprint stafett