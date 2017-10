Rekordmange velger folkehøgskole

Denne høsten begynte over 7 600 nye elever på folkehøgskoler. Det er tredje året på rad med rekordtall, melder NTB. – Dette er et tydelig signal til resten av Skole-Norge. Stadig flere elever er slitne etter karakterpress på videregående, og sier de ønsker seg et annerledes år før videre studier, sier informasjonsrådgiver for Folkehøgskolene Marit Asheim.