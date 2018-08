Rekordmange trassar åtvaringar og tek turen til «Noregs farlegaste turistmål»

– Vi såg skilt om at ein ikkje burde gå der. Vi gjekk med litt tung sekk, men eg tykte ikkje det var noko stress, eigentleg, seier Simen Aasum. Han og Einar Wiger var på telttur på Reinebringen førre helg.

– Dei siste hundre meterane var det litt grus og slikt, men det er det på nesten alle fjella her, føler eg. Der var det litt tvilsamt, men det var berre å bruke god tid, seier Aasum.

Han fortel at sosiale media var ein del av det som trakk kompisane mot fjellet. Emneknaggen #Reinebringen har over 8700 innlegg på Instagram.

– Vi såg på mykje bilete då. Det var eitt av dei som utpeika seg som den finaste utsikta, so Reinebringen sto høgt på blokka, seier Aasum.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Åtvaringar og sperreband

I fjor forsøkte Moskenes kommune å stengje den populære stien med plakatar, åtvaringar og sperreband. Skilta åtvarar om stien på tre forskjellige språk, men det ser ikkje ut til å hjelpe.

I heile sesongen, 14 veker, i 2017 gjekk over 6000 menneskje turen på Reinebringen. Hittil i år, 8 veker inn i sesongen, har 9365 personar trossa åtvaringar og fareskilt.

Videoen under syner eit utsett parti på vegen opp mot toppen.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Instagram trekk turgåarar

– Sosiale media har nok skulda, seier Ninette Johansen, koordinator for reiseliv, kultur og folkehelse i Moskenes kommune.

Dei siste åtte åra har fire unge menneske mista livet på fjellet Reinebringen i Lofoten, sist ein 21 år gamal amerikansk fjellturist.

– Eg trur dei alle fleste er utlendingar som vil oppleve utsikta for kvar ein pris. Det ligg nok litt i det at dei har sett utsikta på sosiale media og vil gå der, trass i at det står åtvaringar.

Dei siste åra har Johansen arbeidd med å gjere det populære fjellet tryggare. I fjor starta arbeidet på ein steintrapp mot toppen som skal erstatte den slitne stien.

– Sjølv om dei som går meiner dei er fjellvande og kan nå toppen trygt, kan dei jo utløyse ras mot dei som går bak dei. Men eg trur folk er forsiktige då dei vel å gå ein slik trase, seier Johansen.

Arbeidet med stien skal ta opp att etter sommaren. Kommunen har fått levert 500 tonn stein som skal opp på fjellet.

Slike åtvaringar er det fleire av på stien mot Reinebringen. Trass i desse held talet på turgåarar fram med å stige kvart år. Foto: Tommy Johansen