Rekordmange oppdrettslaks døde i sjøen

I følge månedlige rapporteringer av tapstall ble det registrert 62,7 millioner døde oppdrettslaks i sjøfasen i 2023.

Det skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Dette er tall oppdretterne selv har meldt inn til Fiskeridirektoratet.

Veterinærinstituttets beregning av prosentvis dødelighet viser at dette tilsvarer 16,7 % dødelighet hos sjøsatt oppdrettslaks i Norge i 2023.

– Tallene for 2023 viser det vi har sett de siste årene, at vi ikke får noen nedgang i dødelighet, sier avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun.

– Både i antall og prosentvis dødelighet er dette de høyeste tallene vi har registrert så langt.

I tallgrunnlaget er det ca 0,7 millioner fisk som ennå ikke er kategorisert og som kan bidra til mindre korreksjon på disse overordnede tallene.

Ifølge Brun ga fjoråret et taktskifte når det gjelder oppmerksomhet omkring helse, velferd og dødelighet hos oppdrettsfisken. Da ble det tatt initiativer i næringen og forvaltninger for å bedre situasjonen.

– Hva som ligger bak dødeligheten i 2023 og andre forhold som påvirker helse og velferdssituasjonen til norsk oppdrettsfisk, vil vi komme tilbake til i Fiskehelserapporten, sier Brun.

Fiskehelserapporten skal legges fram i et arrangement på Litteraturhuset i Bergen 12. mars.