Mange nordmenn får i disse dager en litt kjedelig strømregning i posten.

Tall fra den nordiske strømbørsen Nord Pool AS, som omsetter rundt 70 prosent av all kraft i Norge, viser nemlig at vi må flere år tilbake i tid siden sist strømprisene var så høye som de var i mars måned.

Det henger sammen med de lave temperaturene. I snitt var mars den kaldeste måneden i Norge siden 2006 og det får økonomiske konsekvenser nå som vi egentlig helst vil tenke på vår.

– Når det blir kaldt skrur vi på panelovnene og etterspørselen etter strøm øker. Da øker også prisene. Mars i år var en kald måned, både i Norge og i våre naboland Sverige og Finland. Prisene blir da en naturlig refleksjon av situasjonen i markedet, sier kommunikasjonssjef Stina Johansen i Nord Pool.

Kommunikasjonssjef Stina Johansen i Nord Pool forteller at mars i år har vært den kaldeste måneden på tolv år. Foto: Nordpool Spot

Prisstatistikken, som gjelder for Oslo, Kristiansand, Bergen, Molde, Trondheim og Tromsø, viser at prisene i mars var på sitt høyeste siden 2011.

Dobbelt så høy pris som i fjor

Ifølge strømbørsen var strømprisen i nord på 43 øre per kilowattime flere steder, noe som er en dobling fra samme tid i fjor. Sprengkulde og lite nedbør får skylda, og derfor har også forbruket vært høyere i år.

Spesielt i Nordland har temperaturen mange steder ligget fire til seks grader lavere enn normalt den siste måneden.

– Kun Sørlandet har hatt lavere pris per kilowattime enn resten av landet – og der er det snakk om noen få øre i forskjell, sier Johansen.

Les også: Ti ting som er feil om strøm

Skaper reaksjoner blant folket

De høye strømprisene har fått folk til å reagere. Hilde Uthaug er daglig leder for Forbrukerrådets strømpristjeneste, strømpris.no, og forteller at de har fått mange henvendelser fra forbrukere som har blitt overrasket når strømregningen havnet i postkassen.

Hilde Uthaug hos strømpris.no i Forbrukerrådet anbefaler folk å være mer oppmerksomme på strømforbruket. Foto: Forbrukerrådet

– Både spotpris og forbruk har vært usedvanlig høyt i vinter. Vi merker at folk har lest litt nøyere på strømregningen sin akkurat i år og lurer på hvordan det kan ha blitt så dyrt, sier hun.

Strømprisen utgjør omtrent en tredjedel av det vi betaler for strømmen. Resten er nettleie og avgifter og der forbrukerne ikke kan påvirke prisen.

Uthaug mener folk derfor bør være opptatt av å ikke betale for høy strømpris og minne seg selv på å ikke bruke mer strøm enn nødvendig.

– Å tenke forbruk og å gjøre litt forarbeid for å finne en billig strømleverandør er to gode grep man kan gjøre for å få en litt lavere strømregning neste gang.

Fakta om nettleie Ekspandér faktaboks Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Ofte benyttes også begrepene tariff eller overføringstariff.

Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet.

Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder. (Kilde: NVE)