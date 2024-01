Til veka blir det 20 grader varmare i Bodø enn i Oslo

Dette er saka Ekspander/minimer faktaboks I sør blir det uvanleg kaldt, medan det blir uvanleg varmt i nord.

Det kalde vêret kjem frå Russland, og er kjent som Sibirkulde.

Høgtrykk og rolege vindforhold fører til kaldt vêr og dårleg luftsirkulasjon i tettbygde strøk.

Kuldeperiodar kan vare i opp mot 40 dagar.

Kaldt vêr i Europa og Asia kan henge saman med at det blir varmare i Arktis. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Sjokkulda har treft Noreg. Fleire stader i landet er det iskaldt, og det kjem til å fortsette.

Men neste veke blir det brutale temperaturforskjellar i landet vårt.

Oslo: -17 grader

Kristiansand: -14 grader

Bodø: 4 grader

Tromsø: 1 grader

Karasjok: – 5 grader

Dette er varselet frå meteorologane tidleg neste veke.

Altså kjem det til å vere uvanleg kaldt i sør og uvanleg varmt i nord.

20 grader varmare i nord enn i sør

Charalampos Sarchosidis, statsmeteorolog i Tromsø fortel at vi får eit spesielt verkart neste veke.

– Neste veke blir Nord-Norge varmare enn Sør-Noreg. Det er det ikkje ofte vi ser, seier meteorologen.

– Kvar kjem kulda frå?

– Det er ikkje feil å kalde det for Sibirkulde. Vêret kjem nemleg frå Russland, fortel meteorologen.

Snøen ligg tung på Sørlandet. No kjem også kulda. Foto: Miriam Grov / NRK

– Kvifor hamnar ikkje denne kulda i nord i staden for i sør?

– Nord-Norge har hatt dei kaldaste temperaturane i det siste. No er kulda på veg sørover, seier Sarchosidis.

I løpet av helga byggar eit høgtrykk seg nemleg opp i Sør-Skandinavia.

Når det plasserer seg der, blir den varmare lufta frå Atlanterhavet tvunge rundt høgtrykket.

Då hamnar det i Nord-Noreg.

Høgtrykk og rolege vindforhold gjer ikkje berre at det blir kaldt. Det blir òg dårleg luftsirkulasjon i tettbygde strøk. Meteorologane åtvarar om at dette bidrar til svært høg luftforureining.

– Kvifor skjer det?

– Kulda har gjort at lufta har vore roleg og kald i lengre tid. Då får eit høgtrykk bygge seg opp. Den mildare lufta kjem seg ikkje forbi dette høgtrykket, forklarar meteorologen.

På sommaren er høgtrykk forbunde med varme. Men på vinteren betyr høgtrykk at det blir kaldt.

Gradestokken hopper 30 grader

Torsdag målte Kautokeino -43,5 grader. Det var nest kaldast i Europa etter Sibir.

– Sjølv om det er Finnmarksvidda er det unormalt kaldt, seier meteorologen.

Men allereie før helga var verkartet i ferd med å snu.

Snøen ligg i Bodø fredag, men i løpet av neste veke vil lågtrykket og regnet frå Atlanterhavet skylde vekk det meste. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Fredag morgon var det Leirflaten i Innlandet Fylke som trona på topp med – 40,5 gradar.

Karasjok, som plar ligge høgt på pallen, låg berre på sjetteplass med 36,1 minusgradar.

Men Karasjok er òg ein av stadane som kjem til å ha det lengste hoppet på gradestokken.

Kvikksølvet kjem nemleg til å stige heile 30 gradar til over helga.

Vinteren annakvart år

Tore Furevik, direktør for Nansensenteret i Bergen, seier at vêret vi no ser er eit spesielt fenomen som kjem heilt frå Nordpolen.

– Det blåser ein kraftig virvel eller syklon i vinterhalvåret rundt Nordpolen, i det vi kallar for stratosfæren, seier han.

Dette skjer 20–30 kilometer over oss, over heile Nordpolen frå øst til vest. Det er også kalla «Den polare jet»-en.

Polarvirvelen rundt Nordpolen blir danna når det blir vintermørke og iskaldt lengst mot nord.

Men nokon gonger skjer det noko heilt spesielt: Syklonen rundt Nordpolen bryt saman.

Då kjem det langvarige kuldeperiodar på bakken.

Det trur Furevik er kva som har skjedd no.

Sommaren 2022 meldte polarinstituttet at det var uvanleg lite is ved Nordpolen. No fortel Furevik at det herjar kraftige syklonar der. Foto: Morven Muilwijk / Norsk Polarinstitutt

Årsaka er forstyrringar i atmosfæren frå til dømes fjellkjeder. Det gjer at lufta forplantar seg som bølger i atmosfæren og kan nå heilt opp til virvelen i Stratosfæren over Arktis.

Når virvelen bryt saman fører det til ein kraftig oppvarming over kort tid.

– Du kan seie at heile vintersystemet bryt saman over få dagar. Då kjem det høgtrykkssystem på bakken med kald og klår luft.

På engelsk blir fenomenet kalla Sudden Stratospheric Warming (SSW).

På norsk omsett vi dette til Brå stratosfærisk oppvarming. Det skjer om lag annakvart år.

– Deler av Den polare virvelen har allereie brote litt saman. Han vil bryte meir saman i neste veke, seier Furevik.

Meteorologane varslar svært kaldt vêr i heile Sør-Noreg dei neste dagane. Foto: Meteorologisk institutt

Difor kan kulda no kome til å vare i opp mot 40 dagar, meiner Furevik i Nansensenteret.

Statsmeteorologen fortel at dette var årsaka til at det til dømes kom snø i Hellas i januar 2022.

Han seier den polare virvelen ikkje har bråte saman enno.

Brå stratosfærisk oppvarming var årsaka til at det var snø i Hellas i 2022. Foto: ASSOCIATED PRESS (Ikke bruk denne versjonen av bildet)

For at det skal skje, forklarar han at vinden oppe i atmosfæren må snu i motsett retning. To veker etter det vil kulda kome.

Det betyr at vi har meir kulde i vente.

– Prognosane seier at dette vil skje. Det vil bli litt høgare temperaturar neste veke, men det ser ut til at det kjem ein ny kuldeperiode etter det både i nord og i sør.

– Vi er nok ikkje heilt ferdig med kulda for i år, seier Sarchosidis.

Varmt i Arktis og kaldt i Europa

Furevik og hans kollegaer ved Geofysisk institutt på Universitetet i Bergen (UiB) og Nansensenteret, har forska mykje på i kva grad kalde vintrar over mykje av Europa og Asia heng saman med at det blir varmare i Arktis.

– Sjansen for eurasiske kalde vintrar er større når det er unormalt varmt i Arktis, fortel Furevik.

Det har dei påvist gjennom modellar og observasjonar.

– Denne oppvarminga av Arktis skuldast igjen auka transport av varme og fukt frå Nord-Atlanteren.

Tore Furevik og kollegaene hans ved Geofysisk institutt på Universitetet i Bergen har funne ut at det er samanheng mellom unormal varme i Arktis og unormalt kalde vintrar i Europa og Asia. Foto: Sindre Skrede / NRK

Sidan midten av førre århundre har oppvarminga i Arktis vore meir enn dobbelt så stor som det globale gjennomsnittet. Samstundes har Europa og Asia hatt fleire kalde vintrar.

Kloden var òg rekordvarm i 2023.

Har det samanheng med ekstremt kald vinter fleire stader?

Ikkje nødvendigvis, seier Furevik.

Klimaforskarane har enno ikkje nok kunnskap til å seie sikkert at global oppvarming vil føre til at det oftare blir brå oppvarming av stratosfæren i kuldeperiodar.