I 2015 var det en stolt Rolf Einar Jensen som kunne juble for ny rekord over de syv søstre.

Han slo den gamle rekorden med 15 minutter og kom i mål på 3 timer og 43 minutter.

Siden da har rekorden av mange bare blitt kalt uslåelig.

Og at den ble kalt nettopp det, uslåelig, har vært Nikolai Antonsen Segtnans motivasjon i et år.

– Jeg fikk høre om rekorden da jeg flyttet til Sandnessjøen i fjor. Noen kompiser som kjenner han som hadde den sa det var helt umulig å ta rekorden.

I dag ble rekorden slått – med to minutter.

Rekordene er ikke offisielle over De syv søstre, men Nikolai Antonsen Segtnan har beviset på at rekorden er hans. Nå regner han med den må godkjennes offisielt. Foto: Nikolai Antonsen Segtnan

– Jeg skal faen meg vise at jeg kan klare det

Hvert eneste år er det mange som prøver seg på den harde turen over de syv toppene. De er mellom 910 meter og 1072 meter over havet.

De som gjennomfører alle toppene får et diplom tilsendt i posten, men de aller fleste bruker flere timer mer enn Segtnan.

Sandnessjøen og Omegn Turistforening uttalelse i forbindelse med den forrige rekorden at den jevne turgåer bruker mellom 12 og 15 timer.

De syv søstre Ekspander/minimer faktaboks De syv søstre (offisielt Sju søstre) er en fjellformasjon på øya Alsten i Alstahaug kommune i Nordland.

Fjellformasjonen er lett synlig på kysten av Helgeland og består av syv topper som skal forestille de syv søstre: Botnkrona (1 072 moh.), Grytfoten (1 019 moh.), Skjerdingen (1 037 moh.), Tvillingan (945 og 980 moh.), Kvasstinden (1 010 moh.) og Stortinden (eller Breidtinden) (910 moh.).

Det sies at det var dikterpresten Petter Dass som gav fjellrekka navnet.

De syv søstre har fått navnet sitt etter et sagn som forteller hvordan flere kjente fjell i Nordland har blitt dannet. Fjellrekka har tidligere også blitt kalt for «Horva» fordi formasjonen kan ligne på ei horv (en harv) som ligger med taggene opp.

Det er merket løype opp til hver enkelt topp og også mellom toppene.

Mange foretrekker å starte i sørenden når de går alle 7 toppene. Dette kommer av at ruten mellom Kvasstinden og Tvillingan er den lengste "mellomtoppsetappen", og at det føles lettere å ta denne tidlig på turen, enn mot slutten av den.

Kart med ruter kan kjøpes hos turistkontoret i Sandnessjøen.

Turistkontoret utsteder også diplom for bestigning av alle toppene – hver for seg, eller alle på samme tur. Kilde: Wikipedia.

Segtnan fikk høre alt dette da han flyttet til Sandnessjøen for å gjennomføre turnusperiode på sykehuset i fjor.

– Det beit seg fast i meg. Jeg tenkte; jeg skal faen meg vise at jeg kan klare det. Men jeg trodde ikke helt på det i starten, sier han til NRK etter løpet.

Siden da har han trent mye og hardt.

– Jeg har trent spesifikt mot det både i fjellene og på treningssenter. Blant annet økter på fire timer på trappemaskin, sier han og ler.

De syv søstre er veldig kjent i Nordland. Rekorden over fjellkjeden har av mange blitt kalt uslåelig. Foto: Atle Markeng / NRK

Startet trening, avbrøt, satt rekord

For å få til en rekord som dette er det mer enn form som må være på plass.

– Jeg har sjekket yr.no hver natt ved midnatt for å få med meg langtidsvarselet. Det er nesten så jeg har slitt med å sove.

I går natt la han seg i teltet nedenfor det første fjellet i håp om at regnet skulle holde seg unna.

– Det regnet i natt og jeg hadde håp om ei tørr uke før sol på selve dagen. Jeg slo det egentlig fra meg og tenkte jeg måtte ta det til neste år, forteller Segtnan.

Segtnans bruker mye tid i naturen. Teltet sov han i natta før rekorden. Bildet er fra Senja. Foto: Nikolai Antonsen Segtnans

Han løp derfor halvveis opp til den første toppen for å få seg en treningstur. Da merket han at festet var godt – og han ombestemte seg.

– Jeg løp ned igjen. Slappet av noen timer og spiste rødbeter og drakk Redbull.

Like over klokken 14:00 startet han ferden over fjellene.

De syv søstre i Alstadhaug er for mange et stort treningsmål. Foto: Markus Thonhaugen

Til tross for tåke på alle toppene var han i mål tre timer og 41 minutter senere.

– Det føles helt fantastisk. En veldig lettelse. Jeg har tenkt på det, uten å tulle, sikkert 60 ganger om dagen i ett år. Helt siden jeg kom til Sandnessjøen.

– Hva blir målene fremover nå?

– Jeg må vel kanskje prøve meg mot andre folk. Ikke bare mot meg selv og klokka. Planen er å begynne å se litt på det nå. Sikkert noen fjelløp rundt omkring i Norge, svarer en lettet tromsøværing.

Styreleder i Sandnessjøen og Omegn Turistforening, Anne Liland Sørra, sier til NRK at rekorden over De syv søstre er «uoffisielle».

Likevel er hun mektig imponert over det NRK kan formidle.

– Det er fantastisk. Det er veldig flott.