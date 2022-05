– Det er ikke noen hemmelighet i denne næringa at vi har mange fisketurister som kommer med egne biler og frysere, sier Kay-Arne Buckshot Knutsen.

Han er daglig leder for Kvarøy Sjøhus i Lurøy, som han driver sammen med samboeren Silje Henriksen.

Denne typen gjester har de hatt på besøk mange ganger.

– For meg ser det ikke ut som de er på ferie. Det handler om å fylle bilen med fisk og så dra hjem igjen. Og det har vi ikke lyst til å være en del av.

– Kan ikke nekte de å komme

Tidligere har reiselivsbedriften i hovedsak satset på fisketurister, fra inn- og utland.

Men etter to år med pandemi og færre utenlandske gjester har de hatt tid til å pusse opp og tenke nytt.

– Vi kan ikke nekte utenlandske fiskere å komme. Men nå retter vi oss mer mot familier og opplevelsesturister, og ikke minst sports- og artsfiskere.

– Vi skal fortsette med fiske, men på en mer bærekraftig måte.

Saken ble først omtalt av Rana Blad.

– Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra norske gjester som var på Helgeland i fjor, sier Kay-Arne Buckshot Knutsen. Foto: Privat

Etter to sommersesonger der nordmenn har blitt «tvunget» til å feriere i eget land, har paret allerede fått testet ut sin nye målgruppe.

– I fjor sa våre norske gjester at de kommer tilbake, men ikke i 2022. Fordi da må de ha den turen til Spania, Kroatia eller en annen plass i varmere strøk. Så vi velger å planlegge langt frem, sier Knutsen.

Mer penger til lokalsamfunnet

Siw Sandvik i Nordnorsk Reiseliv synes det er fint å se at bedrifter tar bevisste valg og retter seg til en spesifikk målgruppe.

Sandvik tror gjestene vil legge igjen mer penger til lokalsamfunnet når bedriften fokuserer på kystopplevelser.

Siw Sandvik, leder for kommunikasjon og marked i Nordnorsk Reiseliv. Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Gjennom pandemien ser vi at aktiv familietid og å være tett på naturen, er noe som folk bruker mer tid på.

– Strategisk sett er det viktig at vi har fokus på at all vekst framover må være bærekraftig over tid, og ha fokus på verdiskaping som kommer alle involverte til gode, både bedrifter og lokalsamfunn.

– Kunne vært strengere regler

Turistfisket i Norge har blitt utsatt for sterk kritikk i flere år. Flere tiltak har vært innført for å begrense blant annet smugling.

I 2019 ble bøtesatsene doblet, men likevel gjorde tolletaten rekordbeslag.

Fra 1. januar 2021 ble regelverket strammet ytterligere inn.

Turister har kun lov til å ta med seg fisk ut av landet dersom de har oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet.

Bedriftene må rapportere hvor mye turistene fisker. I tillegg skal de informerer turistene om reglene.

– Vi er en godkjent fiskecamp og forholder oss til reglene. Vi har også mulighet til å si ifra til myndighetene hvis vi ser at det sklir helt ut, sier Kay-Arne Buckshot Knutsen på Kvarøy.

Han synes ikke dagens regler fungerer veldig godt. Etter hans mening kunne de gjerne vært enda strengere.

– Hvis du skjærer 18 kilo med bare «ryggloins», er det mye fisk som går på havet som kunne vært mat. Det problemet har vi fortsatt ikke fått bukt med.

En styrke å ha norske gjester

NHO Reiseliv ser at flere reiselivsbedrifter nå satser mer på norske gjester enn det de gjorde før pandemien.

– Utenlandske turister er like attraktive som norske gjester, men det er naturlig at mange velger å rette seg i større grad mot norske turister etter å ha vært igjennom en svært krevende pandemi der de mistet store deler av sitt marked.

Det sier Dagny Margrethe Øren, bransjesjef i NHO Reiseliv.

Hun peker på at 70 prosent av markedet til norsk reiseliv er norske gjester.

– Det viste seg å være en styrke under pandemien. Det gjør oss mindre sårbare i en krisesituasjon sammenlignet med andre land der brorparten av gjestene er utenlandske.