Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg syns det er utrolig trist, for vi har så mye å gi. Det eneste vi trenger er litt hjelp for å få plass denne garantien.

Alle bedrifter som selger pakkereiser, som for eksempel inneholder hotell, transport og guiding, må stille en reisegaranti.

Denne fungerer som et depositum, og sikrer at turistene får pengene tilbake dersom bedriften går konkurs.

Men koronapandemien har ført til at daglig leder Ina Trælnes, i den lille reiselivsbedriften Visit Plura i Rana, ikke lenger har de pengene.

Må ha hundretusener

For det er ikke småpenger bedriftene må stille til rådighet.

– Problemet er at små bedrifter som oss i distriktene, uten kapitalsterke eiere, ikke har kapital til å låse av mellom 300.000 og 700.000 kroner på en konto.

Ina Trælnes og co. selger dykketurer i Pluragrotten i Rana kommune på Helgeland. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det betyr at de, og andre bedrifter i samme situasjon, ikke lenger får lov til å markedsføre eller selge pakketurer.

I og rundt den kjente Pluragrotten, inkluderer dette dykkerturer, overnatting og andre opplevelser

Trælnes sier at de har vært i kontakt med flere forsikringsselskap, uten hell.

– Vi har tatt kontakt med seks ulike forsikringsselskap, der ingen kunne hjelpe oss. På grunn av korona er risikoen for stor til å satse på reiselivsbedrifter. Så vi håper at regjeringen tar ansvaret, sier hun.

Ser til regjeringen

Regiondirektør i NHO i Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, sier flere opplever det samme problemet, og han ber staten om å ordne noe snarest.

– Bedriftene har brukt opp alle sparepengene, og da må vi tre inn som fellesskap. Vi er helt avhengig av at denne ordningen fungerer, sånn at turistene får oppleve den fantastiske landsdelen vår.

– Det er mulig for reiselivsbedrifter å få krisehjelp, er ikke dette bra nok?

– Vi er i en ny fase av denne krisen, som er fantastisk fin fordi det er lys i enden av tunnelen. Men det er fremdeles tunnel igjen. Vi ønsker nå at vi bruker fellesskapets penger best mulig så vi kommer oss ut av krisen, og da må vi bruke pengene på å skape aktivitet.

Regjeringen skal se på saken

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på hele reisegarantiordningen, men fristen for innstillingen er ikke før i oktober i år.

Statssekretær Reid Ivar Bjorland Dahl (KrF) sier til NRK at dagens innretning av reisegarantiordningen har vist seg å ha flere svakheter.

– Både koronapandemien og konkursen i reiseselskapet Thomas Cook har synliggjort at det kan oppstå situasjoner som reisegarantisystemet i dag ikke tar høyde for. Regjeringen har derfor besluttet å oppnevne et ekspertutvalg som skal vurdere alle sider av det norske reisegarantisystemet og komme fram til hvordan kravene i pakkereisedirektivet best kan ivaretas for framtiden. Sammensetning av utvalget og utvalgsmandatet vil offentliggjøres så snart det er klart.

– Fremdeles mye tunnel igjen

Daniel Bjarmann-Simonsen er glad for at regjeringen er nøye, men understreker at det haster.

– På den ene siden er det bra at de skal se grundig på dette, men på den andre siden handler dette om akkurat nå. På den måten kan bedriftene få hjelp til å overleve denne pandemien. Vi ser lyset i tunnelen, men det er fremdeles mye tunnel igjen, sier han.

Trælnes er også klar på at en løsning til høsten ikke er bra nok.

– Sånn som systemet er i dag er det ikke funksjonelt.