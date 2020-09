Reiselivet i Norge står ved et dramatisk tidsskille: – Trolig må vi se på prisnivået

Reiselivet ble spådd å skulle blir den nye oljen – næringen som skulle redde landet.

Men så kom koronaen og snudde opp ned på det meste.

Hver fjerde reiselivsbedrift frykter konkurs og hver tredje frykter oppsigelser, ifølge en undersøkelse NHO har gjort.

– Norsk reiseliv står ved et dramatisk tidsskille. Kanskje det største i løpet av de siste 75 årene. Det er nå det skal avgjøres hvem som skal være med videre, og hvem som skal ut. Og det haster, sier reiselivsjournalist Odd Roar Lange, som driver reiselivsnettsiden The Travelinspector.

Vinnerne framover er de reiselivsaktørene som klarer å snu seg raskt rundt, og har en plan, mener Lange.

– Nordmenns utenlandsreiser er avlyst i hele 2020, og trolig langt inn i 2021. Vi skal fortsatt reise i Norge. Nordmenn har penger de kan og vil bruke – også på reiseopplevelser –allerede i høst. Spørsmålet er om reiselivet klarer å friste dem, sier Odd Roar Lange.

– Må se på prisene

Line Renate Samuelsen er reiselivssjef for Destination Lofoten. – Vi må nok bare akseptere at ikke alle reiselivsbedrifter vil overleve koronakrisen. Foto: Privat

Line Renate Samuelsen er reiselivssjef for Destination Lofoten, som har lagt en god sommersesong bak seg. Hun følger Lange langt på vei i sin analyse.

– Derfor er vi i destinasjonsselskapene og nordnorsk reiseliv er i full gang med å snakke om vinterturisme.

Om vinteren er det et i hovedsak utenlandske nordlysturister som berger reiselivet i nord. Disse turistene kan Norge se langt etter denne vinteren.

Nå jobber reiselivet i nord med å lokke nordmenn nordover i vinter.

Nordlys og den eksotiske arktiske vinteren frister mange utlendinger til Norge om vinteren. Her fra Lofoten. Foto: Tommy Johansen

– Nordmenn opplever vinteren på en helt annen måte enn utlendinger. Skal de legge vinterferien sin til Nord-Norge må innholdet justeres for å tilpasses det norske markedet. Trolig må vi også se på prisnivået.

Samuelsen tror det er fullt mulig å appellere til nordmenn.

– Men da kan vi ikke bare spille på nordlyset. Vi må skape et innhold hvor den autentiske kulturen vi har i lokalsamfunnene i Nord-Norge spiller en aktiv rolle.

Fakta om skreifisket Ekspandér faktaboks Skreifisket utenfor Lofoten og Vesterålen er det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge, og det største torskefisket i verden.

Det tradisjonelle lofotfisket starter normalt i slutten av januar og varer et stykke ut i april.

I denne perioden kommer torsken inn fra Barentshavet for å gyte.

De viktigste gytefeltene ligger på nordsiden av Vestfjorden, fra Lødingen til Røst.

Inntil 1940 var lofotfisket hovedinntektskilden for et flertall av fiskerne i Nord-Norge.

Fangstene varierer. Ved årtusenskiftet ble det tatt 30.000 tonn torsk. I 1947 var fangsten rekordhøy med 146.000 tonn.

Skrei er en torsk, men i motsetning til den stasjonære kysttorsken, er skreien en vandrer. Når den er gytemoden i november/desember, legger den i vei fra sine beiteområder i Barentshavet, mot Lofoten, hvor den gyter i løpet av februar - april. Yngelen driver tilbake til det arktiske havet hvor den vokser opp, og når skreien er tre-fire år gammel, drar den til Norskekysten, som foreldrene i sin tid gjorde.

Skrei kan bli opptil 20 år gammel, innpå to meter lang, og veie inntil 55 kilo.

Bransjen har allerede ute en større markedsundersøkelse for å få mer kunnskap om hva som skal til for å lokke nordmenn nordover.

– Vi må treffe dem som vanligvis reiser på skiferie i Alpene eller storbyferie med venninnene. Klarer vi å lage et innhold som appellerer til denne gruppa, tror jeg på at man kan kompensere for de utenlandske turistene som ikke kommer. Men det må skje raskt, vi kan ikke vente.

Narvikfjellet skisenter omtaler seg selv som et urbant skianlegg, siden foten av fjellet ender i byen. Foto: Rune Dahl

Mend et lurer flere skjær i sjøen. For det nytter ikke med all verdens innhold dersom gjestene ikke kommer seg fram til Helgeland, Lofoten og Vesterålen midt på vinteren.

Flyselskapet Widerøe har varslet at de vil kutte i rutene sine. Også båt og fergetransporten opplever kutt.

– Samferdsel er en store utfordring. Vi jobber for fullt for å mobilisere samferdselssektoren For å få gjestene hit er vi er avhengig av at fly, ferger og hurtigbåter går.

– Hent fram suksesshistoriene

Reiselivsjournalist Odd Roar Lange har fulgt reiselivet tett i over 30 år. Foto: The Travel Inspector

Reiselivsekspert Odd Roar Lange tror det er riktig å satse videre på det som gikk bra i sommer.

– Reiselivet må plukke fram dem som har gjort det bra i sommer. Hente fram suksesshistoriene. Det er ingen som kommer til å reise i Norge for at de synes synd på reiselivet, sier han til NRK.

Han maner også til mer samarbeid, mellom dem som tidligere har konkurrert om de samme gjestene.

– Løfte fram hele regioner istedenfor én og én bedrift. Da vil en region som Nordland kunne bli en destinasjon som nordmenn vil reise til i 2021, 22 og 23.