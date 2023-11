Reinebringen i Lofoten har blitt mer og mer populær de siste årene.

I år har de knust alle rekorder:

215.000 personer har besøkt toppen.

Men den svært bratte toppen kan være farlig. Siden år 2000 vært mange redningsaksjoner og flere dødsfall.

Og turister er ofte ikke like klar over hvor uforutsigbart og brutalt det nordnorske været kan være.

I januar måtte Svolvær alpine redningsgruppe redde en turist i sterk storm på Reinebringen. Foto: SARG

Moskenes kommune ønsker følgelig å minimere sannsynligheten for alvorlige ulykker i fjellheimen.

Men de har ikke lov å stenge fjellet permanent.

Derfor tar de nå i bruk kjetting for å påvirke turister.

Bare de åtte første ukene i år trosset over 2000 personer advarslene ved inngangen til Reinebringen. Foto: Visitlofoten

– Gjerne turister med joggesko

Moskenes-ordfører, Hanna Sverdrup, sier til NRK at de ønsker å gjøre alt de kan for å unngå flere alvorlige ulykker på den svært populære toppen.

– Vi henger en kjetting over starten på trappen. I tillegg kommer det opp skilt om at all ferdsel er på eget ansvar, sier hun og legger til:

– Det er lov å stenge midlertidig hvis det er ras eller ulykker, men vi har ikke lov å stenge det permanent. Nå gjør vi dette for å gjøre så godt vi kan å unngå ulykker.

Hanna Sverdrup håper kjetting over starten på trappa kan gjøre at flere velger å unngå høy risiko. Foto: Unstad Photography

Ordføreren forklarer at det ofte er turister med mindre erfaring enn lokale som velger å utsette seg for høy risiko.

– Det er gjerne de som begynner å gå opp der med joggesko på blankis. Utlendinger er vant til at når ting er stengt, så er det stengt, sier hun og henviser til at kjettingen da kanskje blir effektivt.

De fleste som besøker Reinebringen gjør det om sommeren.

Men på grunn av bilder i ulike medier fra alle årstider tror ordføreren at mange tror det er en helårsdestinasjon.

– Formålet er at dette skal være en fysisk sperring for å gjøre det mer tydelig for besøkende at dette ikke er en vintertur.

– Vi må være tydelige

I samråd med grunneier og politi har kommunen bestemt seg for at kjettingen skal henge fra november i år til slutten av april til neste år.

Til neste år vil de henge den opp enda tidligere på høsten.

Peter Andresen er daglig leder i Lofoten Friluftsråd. Han skal selv henge opp kjettingen i løpet av neste uke.

– Jeg synes dette er veldig positivt. Den klart største risikoen er utenfor sommersesongen, på senhøst, vinter og vår, sier han til NRK.

Reinebringen er en trygg og fin tur om det gjøres med rett utstyr, godt vær og sunn fornuft. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Jeg var der selv i går og så. Det var glatt i trappen, men det var likevel en god strøm med folk på vei opp, forteller Andresen.

– Vi må være tydelige.

Han har også oversikt over hvor mange som besøker toppen hvert år.

Statistikken viser at toppen er en av Norges mest populære destinasjoner.

– Det er enormt mange som bruker trappa. Ser vi på tallene er det nesten på høyde med Prekestolen. Trolltunga har til sammenlignet 80.000 i år, altså er det tre ganger så mange som besøker Reinebringen.

IKKE ØNSKELIG: Redningshelikopteret henger over Reinebringen i januar 2022. Kommunen ønsker å unngå slike scener i årene fremover. Foto: Ove Engen

Vellykket grep

Nasjonalparkforvalter, Ole-Jakob Kvalshaug i Lofotodden nasjonalparkstyre, fortalte til NRK i fjor sommer at alternative tiltak for å redusere risikoen bør vurderes.

Et av tiltakene som har blitt gjennomført er stipatrulje, som virker å ha hatt god effekt i den mest travel perioden om sommeren.

– Det har vært en stipatrulje på sommerstid og det tror jeg har fungert. Det har ikke vært noen store ulykker i sommer, sier Kvalshaug til NRK.

Ole-Jakob Kvalshaug har hjulpet Moskenes kommune med å se på tiltak for å redusere risikoen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Han legger til:

– Det er vanskelig å si at vi har forhindret ulykker, men vi har hatt folk som har pratet med folk og gitt gode tips.

Han understreker at det på tross av rekordsommer ikke har vært alvorlige ulykker, men at de må fortsette jobben kontinuerlig.

– Vi har veldig mange nasjonaliteter på besøk som ikke nødvendigvis vet hvordan man skal oppføre seg i fjellheimen. Jeg har forståelse for at når de først kommer hit vil oppleve det de har sett for seg, så det er en utfordring vi har.