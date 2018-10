Regjeringens krav om akuttberedskap har fått fart på nordlandskommunene

Regjeringen krever at alle kommuner må ha en person med barnefaglig kompetanse, som kan nås til alle døgnets tider, dersom en situasjon skulle oppstå utenfor vanlig kontortid.

I dag oppfyller ikke alle kommuner i Nordland kravene for en slik akuttberedskap.

NRK har derfor tatt en ringerunde til de kommunene i Nordland som ikke har det på plass, for å høre om de vil klare å oppfylle kravet fra ministeren.

Alle har akuttberedskap innen nyttår

Alternativene kommunene har fram til nyttår, er følgende:

Få på plass en egen akuttberedskap for barnevern i kommunen Gå inn i et samarbeid om akuttberedskap for barnevern med andre kommuner (enten ved å samarbeide om barnevernstjenesten, eller et eget samarbeid kun for akuttberedskap)

Disse kommunene samarbeider om akuttberedskap Ekspandér faktaboks Uthevede kommuner er vertskommuner for akuttberedskapen Ballangen og Narvik

Beiarn og Saltdal

og Saltdal Bindal, Brønnøy , Sømna, Vega og Vevelstad

, Sømna, Vega og Vevelstad Evenes og Tjeldsund

og Tjeldsund Flakstad , Moskenes og Vestvågøy

, Moskenes og Vestvågøy Bodø , Røst, Steigen og Værøy

, Røst, Steigen og Værøy Hamarøy og Tysfjord

Alstadhaug, Dønna, Herøy, Træna, Lurøy og Leirfjord

Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn

Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes

37 av Nordlands 44 kommuner samarbeider i dag om akuttberedskapen. Det betyr at én kommune har beredskap for alle som er med i samarbeidet.

Men det betyr ikke at ordningen er tilfredsstillende nok, da mange ikke har dette tilbudet til alle døgnets tider, hver dag.

I for eksempel Vesterålsdistriktet, har kommunene akuttberedskap for barnevern i helgene, og på dagtid i ukedagene. Men ikke på kveldstid i ukedagene. Leder i Vesterålen barnevern, Kari Mortensen, sier til NRK at distriktet vil ha dette på plass innen 2019.

Disse kommunene har ikke akuttberedskap Ekspandér faktaboks Fauske (planlegger samarbeid med Sørfold eller Saltdal)

Gildeskål (planlegger samarbeid med Bodø)

Meløy (planlegger samarbeid med Bodø)

Sørfold (planlegger samarbeid med Bodø eller Fauske)

Vågan (planlegger samarbeid med Moskenes, Flakstad og Vestvågøy)

Rødøy (planlegger samarbeid med Bodø)

Rana (har per i dag ingen kommuner de planlegger samarbeid med, men utelukker det ikke. Skal ha det på plass innen fristen)

(NRK kjenner til at Nesna planlegger et samarbeid med andre kommuner, men er ikke kjent med hvilke det gjelder)

Åpen for samarbeid

I Lofoten samarbeider Moskenes, Flakstad og Vestvågøy om beredskapen. Vågan kommune takket nei til dette samarbeidet i vår.

Våganrådmann Tommy Stensvik sier til NRK at de ikke ønsket et samarbeid, fordi de fryktet det ville bryte opp en allerede god organisering av barnevernet i Vågan. Men 30. oktober, skal spørsmålet om samarbeid igjen til vurdering.

– Det er flere alternativer for Vågan, men vi ser det som en fordel at vi kan samarbeide med nabokommuner. På den måten kan vi nå hele kommunen, og Lofoten, på en god måte, sier Stensvik.

Han er opptatt av at ikke avstandene skal bli for store i et slikt samarbeid, og sier dette vil være en viktig del av prosessen.

Hanne Ingerslev er spesialrådgiver i helse- og velferdsavdelingen i kommunesektorens organisasjon (KS), med barnevern som sitt område. Hun sier kravet fra regjeringen innebærer omfattende prosesser for kommunene.

– Det er skjerpede krav til beredskapen i barnevernet, samtidig som kommunene ikke får tilført ekstra ressurser til å gjennomføre det. I tillegg kan samarbeid på tvers av kommuner gjøre at avstand også blir en utfordring.

Tidligere barnevernsbarn: – Viktig

Ina Gjerstad-Olsen fra Bodø, var fem år da barnevernet overtok ansvaret for henne. Hun har både gode og dårlige erfaringer med barnevernet, men er glad for at alle kommuner nå må ha døgnbemannet beredskap.

– Jeg tror et slikt tilbud vil være viktig for de barna som havner i en akutt situasjon uten at det nødvendigvis er behov for langvarig plassering utenfor hjemmet.

For at en slik beredskap skal fungere i lengden, mener hun likevel det viktigste er at barnet får tett oppfølging fra barnevernet.

– Når jeg ser tilbake på min egen oppvekst så ser jeg at jeg har trengt mye mer hjelp enn jeg skjønte selv. Så selv om en døgnbemannet beredskap er bra, kan jeg ikke understreke hvor viktig oppfølgingen er, forteller Gjerstad-Olsen.

Også Klara Kristin Steinsland fra Bodø mener kravet fra ministeren er bra, og tror det kan gjøre at flere får hjelp tidligere. Hun bodde i fosterhjem fra hun var 11 år.

Klara Kristin Steinsland skulle ønske barnevernet hadde grepet inn tidligere. Hun tror kravet fra regjeringen kan bidra til at flere barn får hjelp raskere. Foto: Barbro Andersen / NRK

– Vi trenger en slik døgnvakt. Hvis det er så mange barn som har det vanskelig hjemme, er det nødvendig å få på plass ordninger som kan hjelpe, også utenfor kontortiden, sier Steinsland.

Begge to ønsker imidlertid å understreke at de opplever at barnevernet gjør en svært god jobb, og at de har inntrykk av at det de opplevde som dårlig da de var barn, i stor grad har forbedret seg.