Endelig løsning for de livsfarlige «gruvesjaktveiene» i nord

E6-strekninga mellom Fauske og Mørsvikbotn i Nordland består av 16 smale, trange og mørke tunneler.

Strekninga har vært åsted for mange ulykker. I flere år har det vært snakk om å gjøre noe med strekninga.

NRK har tidligere skrevet om langtransportsjåfør Bjørnar Solvoll som helst vil slippe å møte andre kjøretøy på strekninga.

I dag kom imidlertid regjeringen med en avklaring til Vedum og de utålmodige bilistene: Det er Statens vegvesen som skal gå videre med prosjektet.

– De skal involvere entreprenører tidlig i prosessen for å finne de beste løsningene for veien, optimalisere og spare penger.

Det sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet til NRK.

Målet er å kutte kostnader og optimalisere prosjektene.

Ingelin Noresjø er statssekretær (KrF) i Samferdselsdepartementet og selv fra Fauske. Foto: Erik Andreassen / NRK

I dag ble det også klart at Statens vegvesen skal jobbe med E39 Hordfast (Stord-Os).

– Nye veier har involvert entreprenører tidlig i sine prosesser, med stor suksess. Vi vil gi Statens vegvesen samme mulighet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Ordfører er fornøyd: – Gir en viss forpliktelse

– Det at Vegvesenet får denne jobben er bra, skriver ordfører i Fauske, Mariell Rendall Berg i en SMS til NRK.

Vegvesenet skal har vært det mest ønskelige konseptet.

– Det at de nå får gå i gang med en tidlig involvering er ikke det samme som at de starter å bygge veien. Men det gir en viss forhåpning og en viss forpliktelse til bygging.

Marlen Rendall Berg (Sp) er ordfører i Fauske. Foto: Ole Dalen / NRK

Hun skriver at tunnelene i Sørfold er prioritert høyest av Salten regionråd til NTP (Nasjonal transportplan), og at hun som ordfører støtter dette fullt ut.

– Det er svært kritisk å få dette på plass da en stenging av veien deler Norge i to opp til fire timer, sier hun.

Det går ut over kommunikasjon og frakt av varer, som for eksempel fersk fisk.

Ordfører i Sørfold, Gisle Erik Hansen, sier en ny E6 vil ha stor betydning for hele landet.

– Dette er ikke bare et lokalt problem. Vi som bor her finner alltids en løsning. Men det er resten av landet som får problemer når varer ikke kommer frem. Så dette vil ha enorm betydning for hele landet, sier han.

Også han er fornøyd med at det ble Statens Vegvesen som fikk oppgaven.

Sørfold-ordfører Gisle Erik Hansen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Må finne sin plass i transportplanen

Dette var en viktig avklaring.

Flere har stilt spørsmål til hvem som skal bygge ut strekninga.

Både Statens vegvesen og aksjeselskapet Nye veier har interesse for å bygge på strekninga – med litt ulike konsepter.

– Nå skal vi uansett inn i et arbeid med Nasjonal transportplan. Denne strekninga må som alle strekninger finne sin plass i neste plan for å bli bygd. Dette arbeidet er vi i gang med nå, sier Noresjø.

Dette er ei strekning som før eller senere må tas fordi tunnelene ikke oppfyller tunnelsikkerhetsdirektivet.

E6-strekninga mellom Fauske og Mørsvikbotn i Nordland består av 16 smale, trange og mørke tunneler.

– Derfor er det selvfølgelig viktig å komme i gang med dette så snart som mulig, sier Noresjø.

Nasjonal transportplan vil være klar etter nyttår.

Var allerede i gang med arbeidet

Da Senterparti-leder Vedum kjørte veistrekninga sammen med en vogntogsjåfør i september, var han glad han ikke kjørte selv.

– Vi var allerede i gang med denne prosessen da Vedum var på reise i tunnelene. Derfor humret vi litt. Hans bekymring var ubegrunnet, sier Noresjø.

– Så det er ingen grunn til å frykte at denne strekninga kun blir justert litt på?

– Nå skal Statens vegvesen gå videre med det konseptet som allerede ligger til grunn. Det er ikke småjusteringer. Det er et godt og fremtidsrettet veiprosjekt for disse tunnelene, sier hun.

Det er ikke satt noen endelig kostnadsramme for dette prosjektet.