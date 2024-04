Regjeringen vil vurdere egne turistpriser på fly i distriktene

Regjeringen varsler en utredning av anbudene for kortbanenettet for fly. De vurderer blant annet ulike priser for turister og fastboende.

– Vi ønsker å se nærmere på hvordan vi kan sørge for at den store innsatsen fra staten kommer innbyggerne til gode på en enda bedre måte enn i dag, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Regjeringen har nå lagt opp til å bruke nesten 2,4 milliarder kroner årlig på å opprettholde flyrutene i distriktene, de såkalte FOT-rutene. Bevilgningen ble doblet i år, og maksprisene ble halvert.

Det er Widerøe som har anbudet på nesten alle de statlig subsidierte rutene.

Selskapet har merket økt trøkk fra ferie- og fritidsreisende etter at prisene ble halvert.

– I dag bidrar vi ikke bare tungt til de som bor i regionen, men også til reiseliv og turistene. Det kan hende det er riktig, men det er sånne ting vi må vurdere. Er det vi driver med treffsikkert nok?

Regjeringen er allerede i dialog med Widerøe om hvordan det har gått etter priskuttet, men det er foreløpig ikke aktuelt å ta umiddelbare grep.