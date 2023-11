Regjeringen vil ikke gripe inn i Glimts stadionplaner på Thallejordet

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) har spurt kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) om å rydde all usikkerhet av veien for om fotballklubben Bodø/Glimt sine planer om å bygge ny stadion på Thalleåkeren.

Byggeprosjektet kan bli stanset av departementet på bakgrunn av regjeringens nye jordvernpolitikk.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) har bedt regjeringen gripe inn overfor fotballklubben Bodø/Glimts planer om en ny stadion i Bodø.

Nå har Erling Sande svart Thorheim.

– Det ikke er aktuelt for departementet å gripe inn saker som fortsatt er til behandling lokalt.

Basert på de opplysningene jeg sitter med, er det ikke aktuelt å gjøre om på et eventuelt framtidig kommunalt planvedtak som legger til rette for utbygging av ny fotballstadion på Thalleåkeren.