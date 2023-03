Regjeringen vil halvere prisen på flyruter i distriktene

Regjeringen halverer prisene på flyruter i distriktene fra 1. april 2024.

– De regionale flyrutene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at dette vil gjøre det lettere og billigere å reise langs kysten.

– Lavere prisen vil bedre hverdagen for mange på Vestlandet og i Nord-Norge, sier Vedum.

Stortingsrepresentant Mona Nilsen fra Nordland (Ap) er glad for at regjeringen leverer på de såkalte FOT-rutene.

– Dette er en sak Ap og Sp har jobbet mye med, og svært glad for at regjeringen leverer på. FOT-rutene i Nordland er helt avgjørende for folk og næringsliv, det er et av våre viktige kollektivtilbud. Det må gå raskt og effektivt å komme seg rundt i fylket vårt og det må være til en overkommelig billettpris.

Disse tiltakene innføres fra neste år:

Maksimal billettpris, halveres på alle FOT-ruter

Kravene til setekapasitet økes på rutene der etterspørselseffekten forventes å være størst, ingen ruter får et svekket rutetilbud

Rutetidskravene på rutene fra Helgeland mot Bodø tilpasses for å gi bedre tilgjengelighet til sykehuset i Tromsø

Kravet til minst 15 seter i helikopteret gjeninnføres på ruten Værøy–Bodø

– Det er en skikkelig lagseier å få på plass billigere flybilletter også! Først kuttet vi prisene på fergene. Nå kutter vi prisene på å fly der trafikken er lavest og kostnadene høyest, sier Siv Mossleth (Sp), stortingsrepresentant.

– Kjempegod nyhet at prisene på FOT-rutene blir halvert. Dette betyr svært mye for både næringsliv og bolyst i distrikts-Norge så som oss i Vefsn, sier ordfører i Vefsn Berit Hundåla

– Vi har jobbet for både lavere priser og bedre tilrettelegging med avgangstidene, så dette er en virkelig god dag for vi som bor i regionen her. Det er kjempeviktig for befolkningen å rekke sykehuset i Tromsø, og at regjeringen nå legger på plass lavere priser i tråd med Hurdalsplattformen, sier varaordfører i Vefsn Rune Krutå.