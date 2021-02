Torsdag kom Nordlands førstekandidat fra Høyre, Bård Ludvig Thorheim, med et ønske:

Han vil flytte en haug statlige arbeidsplasser ut av Oslo og inn på bygda.

Nå viser det seg at denne ideen ikke er unik for Thorheim. Fredag bekrefter distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) at regjeringen allerede er på samme sporet.

– Jeg er veldig positiv til forslaget til Thorheim, og kan samtidig røpe at regjeringen allerede har satt i gang et arbeid for å få dette til å bli en realitet, sier ministeren.

Vil ha arbeidsplasser overalt

Helleland mener at et sånt forslag hadde vært umulig for bare et år siden.

Hun sier at koronapandemien nå har vist hele samfunnet at mange statlige jobber kan utføres uansett hvor du bor i landet.

– Derfor signaliserer regjeringen nå at vi skal jobbe for at statlige arbeidstakere skal kunne både jobbe hjemmefra, og ha tilgang til arbeidsfellesskap utenfor storbyene.

Faktisk sier hun at arbeidstakerne skal kreve at de får utføre jobben utenfor eksempelvis oslogryta.

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Gorm Kallestad / NTB SCANPIX

– Det ligger helt fantastiske muligheter for Distrikts-Norge. Jeg tror at alle distriktskommuner prøver å bli så attraktiv som mulig for unge arbeidstakere. Man burde kunne kreve at man kan ta den statlige arbeidsplassen sin ut av storbyen og inn til distriktene.

For at dette skal bli en realitet, mener hun at flere «hubs», eller arbeidsfellesskap, skal etableres. Slik vil folk fremdeles få muligheten til å arbeide ut fra et kontor om de ønsker det.

– Dette kan føles ensomt, noe som kan endres med å etablere hubber som gir folk muligheten til å ha et fagmiljø og et sosialt arbeidsfellesskap, som tross alt er viktig for oss mennesker, sier hun og fortsetter:

– Vi har fire pilotprosjekt med statens hus, der vi samler statlige ansatte i ulike former for arbeidsfellesskap. Dette er starten på det vi ønsker å bygge videre på.

Arbeiderpartiet jubler

– Jeg så dette på morgenen, og tenkte «dæsken», det var et godt forslag!

Stein Erik Lauvås er stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti, og sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Han benytter anledningen til å hylle Nordland Høyre for forslaget, men peker på at Høyre har sugd ut mange statlige arbeidsplasser fra distriktene under deres regjeringstid.

Stortingsrepresentant for Ap, Stein Erik Lauvås. Foto: Ksenia Novikova

– Vi vil applaudere Nordland Høyre, men når det gjelder regjeringen så har de foreslått og vedtatt en helt annen politikk. Det blir en utfordring for Høyre sentralt å bli trodd på dette, med tanke på hvor mange arbeidsplasser de har lagt til Oslo de siste årene.

Han sier at Ap har foreslått denne typen endringer lenger enn Høyre.

– Nå har vi fra Arbeiderpartiet foreslått nærtjenestesenter over hele landet, og pekt på dette med at de statlige arbeidsplassene forsvinner fra distriktene. Jeg kan si «velkommen etter», men også at vi kommer til å støtte dette hundre prosent, sier Lauvås.

Forskerne tviler

Men vil muligheten til å flytte bort fra Oslo føre til en masseemigrering fra hovedstaden?

Nei, mener eksperter.

– Jeg tror de fleste som nå har hjemmekontor, gjerne vil tilbake til arbeidsplassen i to-tre dager i uka for å kunne være sammen med kolleger. Det er ikke utenkelig at noen vil flytte ut i distriktene, men det kommer nok ikke til å være en arbeidsform som appellerer til veldig mange, sier arbeidslivsforsker ved Oslo Met, Eirin Pedersen.

Kristine Nergaard i FAFO. Foto: FAFO

Hun tror det er mer sannsynlig at folk tar med seg jobben på hytta om de har mulighet til det.

– De fleste arbeidstakere som bor i en storby, som Oslo, ser kvalitetene til å bo der. Selv om de kvalitetene er lagt på vent i en periode, så kommer de tilbake.

Hun får støtte fra forskningskoordinator ved Fafo, Kristine Nergaard.

– Det kommer nok ikke til å bli veldig mye brukt. Det vil helt klart være en mulighet for noen, men det blir nok et mindretall som vil ta med seg jobben ut av storbyen, sier hun.