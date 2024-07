Politi og lokalsamfunn har uttrykt bekymring for utviklingen av kriminelle nettverk i Norge.

I Nord-Norge er svenske aktører sett på som den største trusselen.

På Østlandet pekes det på mer politi og gode fritidsaktiviteter som gode løsninger.

Og på Vestlandet ble det i fjor gjort tidenes kokainbeslag.

I mai ble det klart at Regjeringen øker innsatsen mot kriminelle nettverk med 300 millioner kroner i 2024, og 600 millioner kroner til neste år.

Nå er det klart hvordan pengene fordeles.

Oslo får nesten 20 millioner kroner mer enn neste fylke på lista, i tillegg får de 95 millioner kroner ekstra til sine nasjonale beredskapsoppgaver.

Skal knuses med mer politi og ny teknologi

Lenger nord i landet har det de siste årene, i likhet med lenger sør, blitt et tøffere kriminelt nettverk.

For en måned siden informerte politiet i Tromsø om det de beskriver som en alvorlig situasjon, og noe av aktiviteten skal være knyttet til det svenske nettverket Foxtrot.

Også i Bodø har angivelig medlemmer av Foxtrot blitt observert, og politiet konstaterte i april at miljøet utvikler seg:

– Det har helt åpenbart blitt tøffere, sa Gunnar Holm, seksjonsleder for etterforskning hos politiet i Nordland til NRK.

De tre nordligste fylkene får alle mer penger til å håndtere utviklingen, men Troms står i en særstilling med bevilgning på 17,1 millioner kroner i år og 37,4 millioner kroner i 2025.

Siv Mossleth (Sp) er klar på at dette er viktige midler i kampen mot kriminelle nettverk. Foto: William Jobling / NRK

Stortingsrepresentant fra Nordland, Siv Mossleth (Sp), understreker at politiet i nord er bekymret med tanke på de svenske kriminelle nettverkene som bedriver handel av narkotika.

– Nå intensiveres innsatsen for å snu denne grenseoverskridende kriminaliteten. Kriminelle nettverk skal knuses med mer politi, felles innsats og ny teknologi, sier hun og legger til:

– Vi må også hindre at unge mennesker bruker narkotiske stoffer og igjennom det blir en del av disse nettverkene.

Sårt tiltrengte midler

Stortingsrepresentant Bjørnar Skjæran (Ap) sier satsingen vil hindre at kriminelle gjenger får fotfeste og at kyniske kriminelle utnytter uskyldige folk i bedrageri.

– I tillegg styrkes fagmiljøene hos Kripos og Økokrim, og studietilbudet ved Politihøgskolen. Nå kommer en fokusert innsats mot organiserte kriminelle, samtidig som flere som er utdannet politi får mulighet til å arbeide som politi.

Midlene til de ulike distriktene kommer fra tilleggsbevilgningen til politiet i revidert nasjonalbudsjett. Til sammen ble det satt av 1,82 milliarder kroner ekstra.

Oslo politidistrikt får desidert mest.

Av dette får Oslo politidistrikt 63,6 millioner kroner, Øst politidistrikt får 44 millioner.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre, Marthe Scharning Lund, sier dette er sårt tiltrengte midler. Foto: Hallgeir Braastad

– I Oslo har vi sett en utvikling både når det gjelder gjengkriminalitet, ungdomskriminalitet og at politiet har måttet bruke store ressurser på den nasjonale beredskapen ved ambassader og demonstrasjoner, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre, Marthe Scharning Lund.

– Det har gjort at politiet i Oslo har stått i en veldig krevende situasjon, og jeg er veldig glad det nå kommer en skikkelig satsing, sier hun.

Styrker fagmiljøene

I Akershus er stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik klar for de ekstra pengene.

– En stor del av pengene skal gå til flere politifolk i hele Akershus. De kommer til å bli brukt til å ansette flere politiutdannede som står uten jobb, og til å styrke fagmiljøene innenfor organisert kriminalitet, sier han.

Totalt økes bevilgningen med 1.82 milliarder kroner: Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt av Stortinget 21. juni. Bevilgningene til politiet økes totalt med 1,82 milliarder: 155 millioner til å opprettholde antall politiårsverk



300 millioner til satsing på bekjempelse av kriminelle nettverk



Satsingen videreføres varig med 600 millioner i budsjettet for 2025.



470 millioner til økte pensjonskostnader



125 millioner til økt grunnfinansiering



95 millioner til Nasjonale beredskapsressurser i Oslo politidistrikt



80 millioner til styrking av påtaleenhetene i politiet



240 millioner til inndekning av merforbruk fra tidligere år



160 millioner til sikker og stabil IT-drift



115 millioner til håndtering av asylankomster fra Ukraina



80 millioner til nasjonale anskaffelser og utvikling

Også på Vestlandet er politikerne glade for mer penger til politiet.

Hans Inge Myrvold (Sp) drar frem at det største kokainbeslaget på Vestlandet, og at det er arbeid mot slike saker som nå skal styrkes i politiet.

– Regjeringen er opptatt av at politiet skal ha de ressursene de trenger for å hindre at kriminelle aktører får fotfeste, sier stortingsrepresentant for Hordaland, sier han og legger til:

– Det enorme kokainbeslaget på Husnes, der flere kriminelle ble domfelt nå i vår, var norgeshistoriens største narkotikabeslag på Vestlandet. Det er dette arbeidet som nå blant annet blir styrket i politiet.