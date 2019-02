– Vi forventer at kvinner skal bære fram barn, men å gi dem et sikkerhetsnett rent økonomisk hvis noe går galt, det ønsker ikke regjeringen, sier Elise Bjørnebekk-Waagen i helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet.

NRK har tidligere skrevet at kvinner som skades under fødselen, som oftest får avslag på søknaden om erstatning.

Årsaken er at mange fødselsskader regnes som en akseptert risiko og med mindre det kan påvises en svikt i fødselshjelpen, gis det derfor ikke erstatning.

Elise Bjørnebekk-Waagen støttet forslaget som skulle senke terskelen for erstatning etter fødselsskader. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Historiene om kvinner som sliter både sosialt og økonomisk som følge av skader under fødselen, førte til et forslag om å gjøre det enklere for kvinner å få erstatning for alvorlige fødselsskader.

– Forslaget ville ført til at det ikke regnes som en akseptert risiko å få en alvorlig skade i forbindelse med fødsel og at det dermed kunne bli gitt en kompensasjon til kvinner som opplever det, sier Bjørnebekk-Waagen.

Den norske jordmorforening og Jordmorforbundet støttet forslaget og mente i sin høringsuttalelse det er «urimelig at kvinner som opplever alvorlige fødselsskader, i praksis ikke har rett på erstatning, siden det alltid vil være en risiko ved fødsel».

Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet stilte seg bak forslaget da det tirsdag ble behandlet i Helse- og omsorgskomitéen. Høyre, Frp, Venstre og KrF stemte imot.

– Det er ufattelig trist, for dette kunne vært et løft for kvinner som virkelig trenger det. Dette rimer veldig dårlig med regjeringens ønske om at kvinner må føde flere barn.

– Uante økonomiske konsekvenser

Regjeringspartiene i komiteen argumenterte for at en ordning der kvinner får erstatning etter alvorlige fødselsskader, også når det ikke kan påvises svikt i fødselsomsorgen, ville gi «uante økonomiske konsekvenser».

– Vi kan ikke ha egne regler for noen pasientgrupper. Pasientskadeloven gjelder for alle og dersom vi hadde gått med på dette forslaget, måtte vi endret loven til å gjelde for alle grupper, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre.

Helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, sier fødselsskadde kvinner ikke behandles ulikt andre pasientgrupper. Foto: Stortinget

Han viser til at Norge er et av verdens tryggeste land å føde i og at antall fødselsskader har gått ned de siste årene.

– Fødselsomsorgen i Norge er god og kvinner får god oppfølging. Det er ingen grunn til å skremme unødig.

Mener regjeringen skyver den økonomiske belastningen over på familien

Vibeke Sætherskar er en av kvinnene som har opplevd å få en alvorlig underlivsskade og blitt ufør som følge av den.

Hun kjempet i 11 år for å få erstatning, og er skuffet over at forslaget ble stemt ned.

– De fraskriver seg ansvaret og skyver hele den økonomiske belastningen over på familien. Vi ønsker ikke spesialbehandling. Det vi ber om er klare retningslinjer for når en fødsel er å anse som en normal fødsel og hvilke skader som er store nok til å kunne anses som erstatningspliktig.

De siste ti årene har 552 kvinner søkt om erstatning for fødselsskader. 71 prosent av disse fikk avslag.

I dag er det slik at kvinner får avslag hvis skaden som oppstår er en kjent komplikasjon etter fødsel. Både revninger, infeksjoner og blodforgiftning er for eksempel kjente skader på mor. Kvinnen må derfor bevise at det var en svikt ved fødselshjelpen som gjorde at skaden oppsto, hvis hun skal få erstatning.

Vibeke Sætherskar kjempet i 11 år for erstatning. Hun fikk avslag hos både Norsk pasientskadeerstatning og deretter Pasientskadenemnda. Først da saken ble prøvd i tingretten, fikk hun medhold i at skaden kunne vært unngått ved annen behandling og at hun derfor hadde krav på erstatning.