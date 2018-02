Regjeringen nekter å endre omstridt rutetilbud: – Skuffet, men ikke overrasket

Flytilbudet på Helgeland i Nordland har fått kritikk fra flere hold etter at Widerøe innførte nye ruter 1. april 2017.

Blant dem som har kjent hvordan det påvirker hverdagen er Veronica Johannessen og hennes 16 år gamle sønn Emil. De reiser jevnlig mellom Trondheim og Bodø for behandling. På turene må Emil ha med seg to ledsagere.

– Jeg er skuffet, men jeg er ikke overrasket. Jeg håper at folk ikke bare slår seg til ro med det. Men vi bor jo i distriktet så kanskje må vi bare innse at det er slik det er, sier Johannessen til NRK onsdag.

I dag understreket regjeringen nemlig at ikke vil legge ekstra penger på bordet for å utvide rutetilbudet.

Dagfinn Olsen i Nordland Frp er ikke enig i at tilbudet har blitt bedre på Helgeland. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Ikke grunnlag

– Vi tar imot innspill, og endringer vil alltid være vanskelig for noen. Men det er ikke aktuelt for oss å endre på kravene nå, sier statssekretær Brage Baklien (Frp).

Svaret kommer etter at Nordland Frp krever at partikollegene endrer bestillingen fra Widerøe.

– De sier at det kjøpes flere seter – det er riktig. Men vi er ikke enig i at dette er et bedre tilbud enn tidligere når det har blitt to færre avganger, sier gruppeleder Dagfinn Olsen.

Departementet bruker 90 millioner kroner årlig på å sikre flytilbudet fra Helgeland mot resten av landet. Baklien sier det er flere direkteavganger enn tidligere.

Statssekretær Brage Baklien sier det er uaktuelt å endre bestillingene i anbudet til Widerøe på Helgeland. Foto: Rune Kongsro

– Det er flere som flyr, det tyder på et ganske godt tilbud som mange velger å benytte seg av. Widerøe kan opprette egne ruter ut over minstekravene om de ønsker, sier han.

Bare i Mosjøen har antall reisende økt med nesten 10 prosent fra 2016 til 2017. Likevel er ikke passasjergrunnlaget til stede for å opprette ei rute utenfor bestillingen fra departementet.

– Departementet må bestille

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe sier at det er en grunn til at dette ruteområdet er ei anbudsrute.

– Man erkjenner at markedsgrunnlaget ikke er stort nok til å drive kommersielt. Det er ikke nok passasjerer som reiser, da er vi avhengige av at staten går inn og kjøper flere ruter, sier

Hun sier tilbudet nordover ikke er like bra som tidligere, men at tilbudet sørover har blitt bedre. Dersom de skal sette inn flere avganger til og fra Helgeland, må Samferdselsdepartementet være villig til å endre sin bestilling.

– Vi skulle gjerne hatt muligheten til å fly mer nordover, men det kommersielle grunnlaget er ikke der. Hvis departementet mener at det ikke er mulig å endre bestillingen, så må vi bare forholde oss til det, sier Brandvoll.