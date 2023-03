Regjeringen gir laksekommuner økte inntekter

34 kommuner i Nordland får penger fra havbruksfondet i dag.

Forslaget om ny grunnrenteskatt innebærer at vertskommuner og -fylker kommer bedre ut enn i dag melder regjeringen.

Det skjer ved at produksjonsavgiften økes betydelig, til 90 øre per kilo, og ved at kommunesektorens andel av auksjonsinntektene mv. økes fra 40 til 55 prosent.

For å sikre at hele havbruksregionen skal sitte igjen med mer enn i dag, foreslår regjeringen at fylkesandelen i Havbruksfondet økes fra 12,5 til 20 prosent.

Ekstrabevilgninger til kommunesektoren skal sørge for at kommunesektoren samlet får halvparten av bruttoinntektene.

I Nordland er det Steigen og Rødøy kommune som får mest penger fra havbruksfondet.