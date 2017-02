Regjeringen «fant» 71 millioner – kan bygge mer E6

Høsten 2015 startet en etterlengtet utbedring av E6 på Helgeland. Men vegvesenets egne kostnadsberegninger sprakk med 480 millioner kroner. I statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober sto det svart på hvitt at det blir bygd mindre vei enn planlagt på E6 nord på Helgeland for å spare inn budsjettsprekken.

En av strekningene som ble tatt ut var den 6,5 kilometer lange veibiten mellom Raudfjellfors og Krokstrand.

I statsråd i dag har regjeringen likevel funnet penger til å fullføre strekningen – som i dag mangler gul midtlinje.

– I den opprinnelige proposisjonen lå det inne at enkelte delstrekninger kunne tas ut dersom sluttkostnadene skulle vise seg at regnestykket sprakk. Og det gjorde det dessverre. Derfor er det svært gledelig at den kan tas inn igjen.

– Dette er en strekning var kostnadsberegnet til 71 millioner kroner. Nå blir denne strekningen likevel gjennomført, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H).

– Blir dyrere å vente

Dersom arbeidet blir avbestilt nå, må det dessuten blir det mye dyrere å lyse ut veistrekningen ut på nytt og utføre utbyggingen på et senere tidspunkt. Etter Statens vegvesens vurdering er det også mulig å finansiere utbyggingen uten å øke de statlige bevilgningene til prosjektet.

– Dette skyldes at som følge av lavere rentenivå enn da prosjektet ble vedtatt i 2013, vil det kreves inn om lag 30 millioner kroner mer i bompenger over 15 år enn tidligere beregnet, sier Ebbesen.

Ikke høyere bomsatser

Verken takstene og innkrevingsperioden blir endret som følge av dette.

– Samtidig har man redusert reservene med 41 millioner kroner, sier Ebbesen.

Også Samferdselsdepartementet har gitt grønt lys for denne løsningen, som betyr at prognosen for sluttkostnad er økt med 30 mill ioner kroner ut over fastsatt kostnadsramme, til 1.983 millioner kroner i 2017-prisnivå. Samferdselsdepartementet legger dette til grunn som ny kostnadsramme for prosjektet.

– Håp for Krokstrand-Bolna

På denne broen på E6 ved Krokstrand passerer det daglig både vogntog og personbiler – men aldri samtidig. Broen er en del av strekningen mellom Krokstranda og Bolna. Regjeringen håper fortsatt at utbedring av denne strekningen vil la seg realisere i neste periode. Foto: Nils Otto Bamberg

Regjeringen har håp om at også den 13,5 kilometer lange strekningen mellom Krokstrand og Bolna på Saltfjellet vil la seg realisere.

– Nasjonal transportplan skal behandles til våren. Krokstrand Bolna kommer nok ikke inn igjen i den runden, men vi skal jobbe for at de resterende strekningene som nå er tatt ut kommer inn igjen. Denne regjeringen vil fortsette satsingen på veibygging i Nord-Norge. Den har vært formidabel. Jeg vil fortsatt se gravemaskiner langs veiene våre i nord, det trenger vi, sier Ebbesen.

Rana-ordføreren fornøyd

Rana-ordfører Geir Waage er fornøyd med at strekningen Raudfjellfors-Krokstrand nå ut for å være sikret.

– Det er gledelig at denne strekningen kommer på plass. Veien her er svært dårlig og mangler midtstripe. Nå gjenstår få på plass Krokstrand-Bolna. Fristen for å ta i bruk opsjonen går ut høsten 2017, sier Waage til NRK.