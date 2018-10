Regelendringer for billys fra i dag: – Endelig

I disse dager begynner mange å skifte til vinterdekk, men den største endringen skjer fra i dag foran på bilen når det gjøres en forskriftsendring som fjerner begrensninger på fjernlykters lysstyrke og krav om at lys på biler må monteres parvis.

– Med de lange og mørke vintrene vi har i Norge, er det mange som kunne tenke seg muligheten for bedre lys på bilene sine. Derfor har regjeringen nå endret regelverket, slik at det fra mandag blir mer fleksible regler for montering av ekstralys på bil, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Med endringene får vi ifølge ministeren samme regler i Norge som i Sverige.

– Endelig

Robert Kristensen fra Mo i Rana er bilmekaniker og glad i å kjøre bil. Han sier det er bra at det endelig blir lov med friere regler for bruk av lys.

Bilmekaniker Robert Kristensen. Foto: PRIVAT

– Lys er kjekt. Spesielt her nord hvor det er spesielt mørkt på vinteren. Folk vil ha godt lys, for vi har veldig mye elg her som ikke er så enkel å se når den går i veibanen. Det er naturligvis veldig greit å se elgen så tidlig som mulig, slik at man kan klare å bremse opp når den først er på veien, sier han.

Kristensen har foreløpig ikke montert ekstra lys foran dagens begivenhet. Han sier han har inntrykk av at det er mange som blir stoppet med for mye lys slik reguleringene og loven er i dag, og at hverdagen nok blir enklere for dem.

Kristensen er klar til regelendringen trer i kraft. Foto: Robert Kristensen / PRIVAT

– Det slipper man heldigvis fra nå av. Da blir det litt mer som i Sverige, hvor man kan ha flere lykter og LED-barer, påpeker ranværingen.

Ingen maksimal lysstyrke

En av endringene er at lys ikke lenger trenger å være montert parvis. Frem til nå har også maksimal lysstyrke på biler vært 480 lux, mens det i forskriftsendringen ikke lenger er noe krav til maksimal lysstyrke.

Inspektør Trond Hellesvik hos vegvesenet sier at det med slike endringer også ligger en del ansvar.

– Nå kan du montere så mange hjelpefjernlys som du ønsker. I det ligger det blant annet at det skal være godkjente lykter som monteres. Man må også tenke på bruken overfor andre trafikanter. I ekstreme snøforhold tilnærmet en hvit vegg må man kanskje vurdere bruken, siden man ikke alltid har like god oversikt over hva som møter en, sier Hellesvik.

– Tror du dette er noe folk har ventet på?

– Folk har ventet på dette. Dette er noe vi har diskutert på utekontroller i årevis. Spesielt dette med at folk har ønsket å ha så sterke lys som mulig, nettopp for å se vilt og begrense viltfaren.