– Vi var på vei nordover, så bar det litt galt av gårde.

Det sier skipper Kurt Justad på sjarken «Marita Helen».

Det var natt til mandag at det gikk galt, og redningsskøyta «Odd Fellow III» måtte sette kursen mot Bolga i Meløy.

«Marita Helen» hadde gått på grunn, og hadde behov for assistanse.

Synet som møtte mannskapet var langt fra dagligdags.

– Aksjonen var udramatisk, men de har hatt veldig flaks sier skipper Jostein Johansen til NRK.

For sjarken ble stående og balansere på den 20 centimeter brede kjølen, oppå skjæret.

– Det skal ikke være mulig å være så heldig når uhellet er ute. Jeg har vært med på flere grunnstøtinger, men har aldri opplevd noe slik, sier Johansen.

Kurt Justad er skipper på sjarken «Marita Helen». Foto: Per Willy Larsen / NRK

Rekke båter på grunn

Da floen kom fløt sjarken av skjæret og redningsskøyta dro den ut på dypere vann før den kom seg til land for egen maskin.

Det har gått bra med både sjarken og mannskapet.

– Det er helt utrolig at det gikk bra. Det skal ikke gå an at man blir stående på kjølen og ikke noe annet støtter båten, sier Kurt Justad.

Det ble en lang ventetid på mannskapet i sjarken.

Da redningsskøyta hadde kommet til stedet var det ikke noe annet å gjøre enn å vente til floa kom.

– Vi sto der i 6–7 timer før vi kom oss av. Vi hadde ikke så mye å gjøre, og måtte bare vente, sier Justad.

Tirsdag har en dykker fra Redningsselskapet sett nærmere på sjarken. Det er ikke noe som tyder på skader.

Sjarken ble stående og balansere på den 20 centimeter brede kjølen. Foto: Redningsselskapet

Flere grunnstøtinger

De siste årene har vært en rekke båter som har gått på grunn. I 2022 assisterte redningsskøytene ved 322 grunnstøtinger. Og bare i sommer melder Redningsselskapet om 191 grunnstøtinger på landsbasis.

Samtidig meldes flere grunnstøtinger til Kystverkets miljøberedskapsvakt.

I fjor ble det rapportert 90 grunnstøtinger til Kystverkets miljøberedskapsvakt mot 71 i 2021 og 65 i 2020, viser Kystverkets hendelsesrapport

Fører ikke nødvendigvis til utslipp

De fleste grunnstøtingene skjer fremdeles med mindre passasjerfartøy og fraktefartøy. Men flere grunnstøtinger betyr ikke automatisk mer utslipp, ifølge Kystverket.

– Kystverket har økt innsatsen innen forebyggende tiltak, blant annet ved bedre overvåking av sjøtrafikken og statlig slepeberedskap. Dette bidrar til å avverge ulykker. De siste tre årene har volumet på akutte utslipp fra skipstrafikken vært lavt, sier Hans-Petter Mortensholm, direktør i virksomhetsområdet miljøberedskap i Kystverket til NTB

I fjor mottok Kystverket 970 varsler om akutt eller fare for akutt forurensning, 592 av disse førte til akutt forurensning. Antall varsler om akutt forurensning har vært relativt likt i flere år.

Av de 592 hendelsene som førte til akutt forurensning i 2022, kategoriseres henholdsvis 356 som landhendelser og 233 som sjøhendelser.

Sjarken seilte videre for egen maskin etter hendelsen. Foto: Redningsselskapet

Saken er oppdatert 31. oktober klokka 10.23 med kommentar fra skipperen på sjarken.