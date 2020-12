En person funnet etter redningsaksjon i Lofoten – fortsetter søk i havet

– Vi har gjort funn av en person på land. Han er våken og bevisst, men kald og forfrossen etter å ha vært i vannet, sier operasjonsleder Marius Skålvoll i Nordland politidistrikt til NRK.

Politiet mottok melding like før klokken 14 fra en person som hadde vært i kontakt med den savnede personen.

Redningshelikopter og to redningsskøyter ble satt inn i redningsaksjonen etter at politiet i ettermiddag fikk melding om at en person hadde falti vannet på Gravdal i Vestvågøy.Redningsaksjonen fortsetter inntil videre.

– Vi undersøker videre om det har vært flere som har vært i vannet. Vi har ikke helt kontroll på om det kun er han som har vært ute i vannet. Inntil vi vet det helt sikkert så fortsetter vi å se etter om det har vært flere i vannet, sier Skålvoll til NRK.

Politiet jobber videre på stedet. De har også sendt ut redningshunder for å bistå i søket. Sea King-redningshelikopter er sendt fra Bodø.

– Politiet gjennomfører nå landsøk, og det er også to redningsskøyter på tur til stedet, sa operasjonsleder Ina Selfors i Nordland politidistrikt til NTB tidligere onsdag.

Oppdatert: Leteaksjonen er avsluttet og alle er funnet i god behold, skriver Lofotposten. Rett over klokken 17 fikk politiet informasjon om at tre personer har vært involvert i hendelsen. En person ble tidligere funnet våt og nedkjølt i fjæra.

Nå er også de to andre personene gjort rede for. De skal være i god behold. Politiet iverksetter nå etterforskning for å se om hendelsen kan sees i sammenheng med et båttyveri i havna, skriver avisa.