Redda ned fra Vågakallen

Et redningshelikopter henta klokka 0310 i natt ned de to svenske klatrerene som satt på ei fjellhylle i Vågakallen. – De var i god form og trengte ikke legetilsyn. De var svært glade for å få kommet seg ned, sier operasjonsleder Kai Henrik Eriksen til NRK.