Realisering av romhavn kan bety slutten for Nasjonal turistveg

Torsdag kunngjorde næringsminister Iselin Nybø (V) at regjeringen støtter Andøya Space Port med inntil 365 millioner kroner.

Byggestarten kan komme allerede til høsten. Nyheten har skapt jubel både lokalt og i fagmiljøet.

Likevel kan det være dårlig nytt for den 58 kilometer lange strekningen langs vestkysten av Andøya. I dag bærer den i likhet med 17 andre vegstrekninger i Norge navnet Nasjonal turistveg.

Den statusen kan det i verste fall spøke for.

Illustrasjon: Nasjonale turistveger/Statens vegvesen

– Vi har strenge retningslinjer for de nasjonale turistveiene. Attraksjonen skal holde en høy kvalitativ og visuell standard, sier Per Ritzler som er presse og mediekontakt.

En av de grunnleggende forutsetningene er at disse vegstrekningene skal gå gjennom unik og urørt natur, ifølge Ritzler.

– Det skal være naturopplevelser som står i sentrum, forsterket av tilrettelagte arkitekttegnede installasjoner. Om vi får et industrianlegg som nærmeste nabo, kan det komme i konflikt med kvalitetsreglene, sier han.

I verste fall blir resultatet at strekningen mister statusen som Nasjonal turistveg.

Det vil i så fall være første gang en av de nasjonale turistvegene mister sin status.

– Det ene utelukker ikke det andre

Andøy-ordfører Knut Andreas Nordmo (Sp) sier han ble svært fornøyd da han hørte at regjeringen vil støtte Andøya Space Port.

Ordfører Knut Andreas Nordmo mener Nasjonal turistveg og romhavn kan gå hånd i hånd. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Han kan imidlertid ikke forstå at romhavn-prosjektet skal utelukke at de opprettholder den nasjonale turistvegen.

– Det må jo være mulig å holde en høy standard på turistveien likevel? spør han.

Trekker paralleller mellom Andøya og Cape Canaveral

Nordmo tror at rakettoppskytningene knyttet til Andøya Spaceport vil kunne løfte turismen. Han mener de allerede har sett at de tidligere oppskytningene fra øya har lokket flere skuelystne.

Kanskje ikke i like stor skala? Likevel tror Andøy-ordfører Knut Andreas Nordmo (Sp) at Andøya Space Port kan bli en turistmagnet i likhet med hva Cape Canaveral og Kennedy Space Center er i USA. Foto: John Raoux / AP/NTB

Ordføreren ser for seg at rakettoppskytninger kan trekke til seg mer turister og drar paralleller til den amerikanske rakettbasen Cape Canaveral og Kennedy Space Center.

– Det er jo en stor turistvirksomhet rundt å overvære en rakettutskytning der.

Har flyttet anlegget 500 meter nærmere land

Andøya Spaceport har siden oppstarten flyttet anlegget 500 meter nærmere land. Opprinnelig var det planlagt at skytefeltet skulle ligge ute i havet.

– Vi forsøker hele tiden å tilpasse anlegget til innspillene deres. Nå har vi flyttet anlegget 500 meter nærmere land enn det som var planlagt, sier daglig leder i Andøya Space Center, Odd Roger Enoksen.

Årsaken er at de skal bruke mindre bæreraketter enn først planlagt. Det vil også redusere kostnadene og avtrykket i omgivelsene fra utsiktspunktene på Bukkekjerka og Børvågen.

Enoksen håper og tror det vil være mulig for romhavna og turistvegen å leve side om side.

– Jeg ser frem til å gå i nærmere dialog med dem, slik at vi best mulig kan tilpasse utbyggingen. Jeg håper og tror vi kan bevare statusen som Nasjonal turistveg, sier han.

Nasjonale turistveger: – Ikke avgjørende

I utgangspunktet er 500 meter hit eller dit ikke avgjørende for holdning til om anlegget kan komme i konflikt med våre kvalitetskrav, mener Ritzler i Nasjonale turistveger.

– Vi har ikke konkludert med om vi skal opprettholde strekningen på Andøya som Nasjonal turistveg eller ikke, men vi har orientert Enoksen og kommunen om våre kvalitetskrav.

– Men når man får et ganske komplekst industrianlegg som nærmeste nabo, sier det seg

Mediekontakt Per Ritzler i Nasjonale turistveger mener oppføringen av Andøya Space Port kan strid med retningslinjene for kvalitet langs turistvegene. Foto: Marianne Malmo / NRK

nesten selv at dette kan stride med kravet om urørt natur.

– Er det ikke et poeng at Andøya Spaceport i seg selv kan være trekkplaster for turisme?

– Det kan muligens bli en turistattraksjon, men om vi kjøper det som et argument, ville vi måtte åpne for alle typer industriutbygginger langs turistvegene eller i landet.