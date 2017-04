Reagerer på strategi

Organisasjonen Norske Lakseelver reagerer på regjeringens nye strategi mot lakserømming som ble lansert fredag.De peker på at et forslag om merking av all oppdrettsfisk i et prøveområde er fjernet fra utkastet som var ute på høring. Organisasjonen frykter for den genetiske påvirkningen rømt oppdrettslaks har på villaksen.