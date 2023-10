Sist måndag fortalde NRK historia om Stine Solum frå Rognan.

Ho såg seg nøydd til å selje det finaste ho eig, nemleg bunaden sin, for å få råd til ved.

– Då eg trykka publiser, knakk eg saman i gråt, fortalde ho til NRK.

Og Solum er berre ein av mange som slit med økonomien no.

Nye tal frå SSB viser at 32 prosent er «utsett», 11 prosent «slit», og 6 prosent er «ille ute» når dei omtalar eigen privatøkonomi.

Stine Solum jobbar deltid på grunn av ein nervesjukdom. Ho hadde gjerne jobba meir for å sleppe å legge ut bunaden for sal.

Men det kan ho ikkje gjere.

Går ho over lønstaket, må ho betale meir i skatt og få mindre i trygd.

Det reagerer raudtpolitikar Mímir Kristjánsson på.

– Det er hjarteskjerande at folk må gå til så drastiske skritt som å selje bunad til dømes, seier Kristjánsson.

Byrjande fattigdomskrise

– Dette er berre eit av veldig mange døme på at vi byrjar å få ein fattigdomskrise i Noreg.

Han peiker på at Stine, som mange andre i Noreg i dag, lever under EU sin fattigdomsgrense.

– Ho har ikkje gjort noko anna enn å få ein nervesjukdom og prøver å jobbe mest mogleg på sida. Ho gjer akkurat det politikarane seier at dei vil.

Solum seier at det er taket for kor mykje ho kan tene med uføretrygd som er hovudproblemet. Det følger ikkje prisaukinga i samfunnet.

– Vi som gjer alt vi kan for å vere ute i arbeid blir tvunge av staten til å sitte i ein fattiggrop. Ingen ønsker å vere ufør, også blir vi i tillegg straffa for det.

Ho kunne fått ein meir stabil inntekt om ho valde å bli fullstendig uføretrygda.

Stine Solum skulle sjølvsagt heller ha jobba meir enn å selje bunaden. Men den medfødde nervesjukdomar gjer at ho ikkje alltid kan det. Foto: Privat

– Det nektar eg å gjere. Det betyr så mykje for meg å vere ute i arbeid, seier ho.

Det handlar om sjølvrespekt, meistringskjensle og å vere ein del av samfunnet. Difor vil ho ikkje gå den vegen.

I staden lever ho med redsel for å tene for mykje. Det var ho nær med å gjere i juni.

– Det sto at om eg ikkje passa på ville eg fått nedsett trygd. Det skal vere unødvendig å gi oss kjensla at vi må passe på å ikkje vere for mykje i arbeid.

– Om eg er heldig og har eit godt helsemessig år, skulle det ikkje vere naudsynt å bli sat ned i trygd og måtte betale tilbake.

Dette seier Nav om uføretrygd og arbeid: Ekspander/minimer faktaboks NAV skriv i ein e-post til NRK at uføretrygda blir basert på 66 prosent av gjenomsnittet av dei tre beste inntektsåra dei fem siste åra før ein person blir sjuk. – Det vil løne seg å jobbe, fordi uføretrygd og inntekt er høgare enn utføretrygd åleine. Utbetaling av uføretrygda blir justert opp om inntekta di blir lågare igjen, seier seksjonssjef Bente Thori-Aamot. Det at inntekt som overstiger inntektsgrensen fører til reduksjon av uføretrygda er lovbestemt gjennom folketrygdloven.

Er ein parodi

Kristjánson meiner på grunnlag av dette at det blir ein parodi når nestleiar i Arbeidarpartiet, Tonje Brenna, snakka om arbeidslinja sist veke.

Då sa Brenna at venstresida er for lite oppteken av å finne ut korleis «dei store systema» kan brukast til å sørgje for at dei som kan jobbe litt, kan gjere det.

Dette var også tema i «Debatten» på NRK 1 torsdag i forrige uke.

– Nokon må vere på ytingar fordi dei ikkje kan jobbe, men ganske mange kan jobbe anten litt eller – med noko hjelp – ganske mykje meir, sa ho.

Det er desse ytringane Kristjánson meiner er ein parodi.

– Her har vi eit menneske som vil jobbe meir, men som på grunn av reglar i Nav-systemet ikkje kan tene meir.

Han legg til:

– Dermed er vi ein situasjon der det ikkje lønner seg å jobbe, slik som politikarane masar om på inn- og utpust.

Raudtpolitikar Mímir Kristjánssons mor har i fleire år vore uføretrygda fordi ho har kreft: – Det er ikkje meininga at ho skal jobbe. Då må ho kunne leve av trygda. Det er ikkje tilfellet i dag. Foto: HÅKON JONASSEN NORHEIM / NRK

Tonje Brenna: – Må ha to tankar i hovudet

Tonje Brenna meiner Raudt gløymer at det alle viktigaste både for folk og fellesskapet er arbeid til alle.

– Vi må ha to tankar i hovudet samtidig. Deira einsidige fokus på ytingar gir ingen svar på korleis vi i framtida skal sikre nok hovud og hender til å møte arbeidslivet sitt store behov for arbeidskraft, seier ho.

Ho peiker på at reglene er tilpassa slik at uføre kan prøve seg å jobbe eller auke stillinga si, utan å gå i minus.

Tonje Brenna seier det alltid skal lønne seg å jobbe med den arbeidsevna ein har, både på kort og lang sikt. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Men arbeids- og inkluderingsministeren har også sagt at ho skal sjå nærmare på om det er reglar eller rutinar som er urimelege. Og som kan bidra til at folk jobbar det dei kan og vil.

– Ein del av dei som står utanfor arbeidslivet i dag vil kunne jobbe noko meir gjennom tidleg, tett og tilpassa oppfølging, seier ho.