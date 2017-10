Reagerer på smågodtpriser

Dagligvarekjeder dumper prisene på smågodt i forbindelse med halloween. – De må åpne øynene for at de gjennom slike kampanjer legger til rette for utvikling av alvorlige livsstilssykdommer, sier Mari-Mette Graff i Landsforeningen for overvekt til Dagbladet. Hun og flere andre reagerer sterkt på de lave prisene.