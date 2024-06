I sommermånedene strømmer utenlandske turister til Lofoten for å få med seg hva øyparadiset har å by på.

Det betyr også klingende mynt i kassa for de lokale bilutleierne.

Men i år frykter Vegard Robertsen i Lofoten bilutleie at flere av kollegaene hans må parkere bilene og legge ned driften.

– Spesielt på mindre steder som i Lofoten, så tror jeg mange vil få det tøft. Vi har ikke altfor store marginer i utgangspunktet. Det er ganske dramatisk for mange akkurat nå, sier Robertsen.

Årsaken er et nytt forslag fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett, hvor de foreslår nye momsregler for leiebilbransjen.

Her blir det færre biler fremover, varsler Vegard Robertsen. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Det er en kostnadsøkning over natta som blir ganske brutal. Dette vil føre til at vi må ta ned antall biler både i og utenfor sesong, og som en konsekvens av det må vi også se på andre faste utgifter, sier Robertsen

Blir dyrere

Nå har de ikke noe annet valg enn å sette opp prisene.

– Dette kommer på toppen av kraftige avgiftsøkninger mot bransjen vår de siste årene. Det er ingen tvil om at denne kostnadsøkningen vil koste, både for oss og for kundene.

– Når vil dere merke dette for fullt?

– Vi kommer til å merke dette nå. Vår syklus er sånn at man leverer inn avsluttede leasingkontrakter etter sommersesongen og får inn nye biler igjen i mars. Kontraktene for neste vinter må vi inngå allerede nå.

Det nye forslaget innebærer at selskapet til Robertsen må betale tilbake mer av avgiften, eller momsen, som de får trukket fra når de kjøper en bil.

Gunnar Nergård Pedersen, daglig leder i Nord Norsk bilutleie i Bodø, er sterkt kritisk til forslaget fra regjeringen. Foto: Nord Norsk Bilutleie

– Bransjen betaler tilbake 50 prosent av den momsen som er trukket fra i dag. Med de nye reglene vil man kunne ende opp med å betale tilbake 65 prosent av momsen, altså 15 prosentpoeng mer, forklarer fagdirektør i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal.

NHO anslår at kostnadene vil øke med rundt 1000 kroner i måneden per utleiebil.

– Ikke bare er det en forverring for oss. Denne ordningen blir også mindre forutsigbar enn tidligere, sier Gunnar Nergård Pedersen hos Nord Norsk Bilutleie AS.

Les også Illsint måke ble med på tur: – Dreit på meg som takk

Les svaret fra regjeringen lenger ned i saken.

Frykter for næringslivet

Pedersen frykter at leiebil-grepet vil gå hardt utover reiselivsbransjen i landet, spesielt på steder som Nord-Norge hvor mange turister er avhengige av leiebil.

– Leiebiler er essensielt i nord. Faktumet er at det ikke går nok busser og at Hurtigruten har begrenset kapasitet.

Lettkledde turister nyter solen i Svolvær i fjor sommer. Hvis leiebilene blir dyrere, er mange redd for at turistene uteblir. Foto: Malin Nygård Solberg

– Har du forståelse for regjeringens syn her?

– Nei. Det er trist å se at regjeringen gjør sånne grep som de helt åpenbart ikke ser konsekvensene av. De har også sagt at de vil øke reiselivseksporten til Norge. Dermed blir dette et steg i helt feil retning, mener Pedersen.

– Risikerer at turistene flyr til Sverige

Også NHO er redd for at dette vil ha store konsekvenser for reiselivet i nord. Det vil gi færre arbeidsplasser og færre leiebiler, mener Bjørndal i NHO.

Han poengterer at leiebil er svært viktig for tilgjengeligheten til reiselivet i Nord-Norge fordi kollektivtilbudene ikke strekker til.

Ole Michael Bjørndal, fagdirektør i NHO reiseliv. Foto: PER SOLLERMAN / PER SOLLERMAN

– Allerede i dag er det en utfordring med å få tak i nok biler, som nå blir enda vanskeligere. Det reduserer tilbudet både for turister og lokale som ikke eier egen bil.

– Vi risikerer nå en betydelig forverret tilgjengelighet for turister som vil oppleve og reise rundt i Nord-Norge, tilføyer NHO-direktøren.

Les også Bilvask til 99 kroner: – Børstene begynte å vaske mot lakken nesten uten vann

Han sier at man nå risikerer at turistene heller flyr til Sverige eller andre steder i Norden det er billigere.

– Forslaget forverrer konkurransesituasjonen opp mot våre naboland og derfor i strid med regjeringens eksportsatsing på reiselivet. Da taper Norge penger og arbeidsplasser. Det er nordlys både i Finland og Sverige.

Mer nøytral moms

NRK har stilt Finansdepartementet flere spørsmål om saken. I en e-post viser de til en pressemelding.

Der skriver departementet at de vil innføre en «mer nøytral merverdiavgift» for bilutleie, leasing og drosjer.

– Når fradrag nå skal beregnes ut fra faktisk verdifall i stedet for sjablongverdier, får vi en riktigere skattlegging av kjøretøy i disse næringene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i pressemeldingen.

Her legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem revidert nasjonalbudsjett for 2024. Der foreslår han blant annet nye momsregler for utleiebransjen. Foto: William Jobling / NRK

Inntektene staten får inn i ekstra moms foreslås til å redusere adgangsavgiften for alle personbiler og å fjerne engangsavgiften for rullestoldrosjer.

– Samlet vil forslaget innebære en avgiftslettelse for drosjenæringen, særlig for rullestoldrosjer som vi fjerner engangsavgiften helt for. I tillegg vil det bli billigere å lease, leie og kjøpe elbiler under 500.000 kroner, sier finansministeren.