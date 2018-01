Reagerer på prisøkning for hurtigbåt: – Neste gang blir det bilen

Torsdag fortalte NRK om passasjerer som dropper å reise på strekninga mellom Lofoten og Bodø, etter at de over natta måtte ut med 40 prosent mer for billetten.

Mange reagerer på at de nå må ut med 668 kroner for å reise over Vestfjorden.

En av dem er Egil Valvik, som skal til Skrova. Han forteller at prisendringen har gjort at han var usikker på om han i det hele tatt skulle ta båten fredag kveld.

– Det stod det veldig på å kjøre, men jeg valgte hurtigbåten fordi det var fint vær og fordi det var det raskeste alternativet. Det ble veldig dyrt, og jeg synes dette er ganske dårlig overfor de reisende, sier han.

– Måtte nok tatt bilen

Ifølge Valvik ville en helgetur for ham og kona fort kostet over 2.500 kroner. Det mener han er for dyrt.

– Vi tar denne hurtigbåten rundt ti ganger i året. Hadde vi vært hele familien, hadde det nok blitt bilen på oss i dag. Det tar syv og en halv time, og er en lang tur. De som bruker båten mye blir nok nødt til å reise færre ganger nå.

Han håper at politikerne på fylkestinget tenker seg godt om.

– De må se om det ikke går an å holde ruta uten å legge på såpass mye på billettprisen.

Stortingsrepresentant Jonny Finstad vil undersøke lovligheten av den økte prisen på hurtigbåten mellom Bodø og Svolvær. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Stortingsrepresentant og Høyre-politiker Jonny Finstad sier nå at han ønsker å undersøke lovligheten av prisøkningen fra fylkeskommunen.

– Det er helt klart færre som vil benytte seg av tilbudet når man gjør dette. Hvorvidt det er innenfor lovverket ønsker jeg å undersøke med departementet, sier han.

Ifølge Finstad reagerer folk mer ord som urimelig og urettferdig, noe han har forståelse for. Han omtaler prisøkningen som en merkostnad for lokalsamfunnet.

– I verste fall oppfattes dette som at de reisende mellom Bodø og Svolvær er med å subsidiere de øvrige strekningene på hurtigbåtforbindelser i Nordland.

– Forskjellsbehandling

Finstad forteller at han har fått en rekke reaksjoner og henvendelser på at prisøkningen slår så voldsomt ut, og at ei så brå prisøkning over natten oppleves som en forskjellsbehandling av en tjeneste som innbyggerne i fylket har.

– Lenger sør har man subsidier på trikk og T-bane, her har vi subsidier på andre fremkomstmidler. At det ikke skal være mulig å opprettholde et slikt tilbud uten å påføre de reisende større utgifter er merkelig.

Må spare penger

Fylkeskommunen begrunner prisøkningen med at de må spare penger. Strekningen er den eneste fylkeskommunen har endret på måten de regner ut billettprisen på. Tidligere var det strekningen i luftlinje som avgjorde prisen, men nå er det reisestrekningen som avgjør.

– Vi er nødt til å ha denne prisen. Slik det er i dag, dekker vi 70 prosent av kostnadene på denne strekningen, resten får vi inn på billetter, sa fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp) til NRK tidligere denne uken.

Så dersom du reiser mellom Bodø og Svolvær, må du ta omveien via Skutvik. Det blir et påslag på 200 kroner hver vei.

Fylkeskommunen som har hurtigbåtdriften hadde tenkt å redusere rutetilbudet mellom Solvær – Skutvik og Bodø for å spare penger.

– Forholder oss til fylkestingets vedtak

Eggesvik håper likevel at de greier å holde oppe antallet reisende slik at billettinntektene ikke går ned. På kritikken fra Finstad har han følgende å si:

– Det er helt greit at det ønskes en gjennomgang. Da vil vi så klart forholde oss til lovverket. Jeg må bare forholde meg til fylkestingets vedtak som ble gjort i oktober der man la til grunn en økning i billettprisen.

Svein Eggesvik sier han må forholde seg til fylkestingets vedtak. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Tilbake på hurtigbåtkaia håper Sissel Minde at folk vil fortsette å reise med dem, men forstår at mange lar være.

– De har sagt at det skal de ikke gjøre flere ganger, ta den her båten.

Færre reisende vil ikke gi mindre tilskudd

Fylkesråden sier at tilskuddsordningen for 2018 gir et tilskudd til ferge og hurtigbåtdrift i Nordland. Han sier at det ikke er slik at antallet reisende er avgjørende for tilskuddet.

– Tilskuddet fra staten vil ikke rammes av færre reisende?

– Nei, ikke i dette tilfellet som gjelder over til Svolvær, der vil det ikke gjøre det. Frem til utgangen av 2017 fikk du ei avkorting av tilskuddet om antallet reisende gikk ned. Etter de nye kostnadsnøklene vil ikke det ha noe innvirkning.