Reagerer på påstander om fiskejuks: – En offentlig tjenestemann kan ikke spre rykter

Tidligere denne uka skrev direktør i ressursavdelinga til Fiskeridirektoratet, Aksel Reidar Eikemo et leserinnlegg. Der uttrykte han stor uro over det som ifølge han er et økende problem, nemlig juks i fiskerinæringa.

Eikemos leserinnlegg er reaksjoner basert på en sak NRK publiserte tidligere i vinter om at fiskere leverer mer til mottak enn de registrerer.

– Vi, både til fiskeridirektøren og meg selv, har fått et femtitalls meldinger og telefoner fra aktører, både kjøpere og selgere, som synes at vi bør gjøre noe med kontrollene. De meldingene har kommet i løpet av de tre siste månedene, sier Aksel Reidar Eikemo, til NRK.

Ryktene må bort

Han mener at han har mer enn nok grunnlag til å si at det jukses i fisket. Norges Fiskarlag derimot mener at det ikke jukses like mye i fiskerinæringa som en påstår. Slike påstander kan i verste fall være skadelig for ryktet til fiskerne, mener de.

Leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen mener fakta må på bordet. Foto: FRODE MYHRA SKOG

– Det går ikke an at en offentlig tjenestemann skal basere sine uttalelser på udokumenterte påstander og rykter. Skal vi få hold i slike rykter må direktoratet legge frem dokumentasjon. Det har ikke blitt gjort, sier styreleder Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Fredriksen reagerte på leserbrevet Eikemo publiserte. Han mener at direktoratet kommer med ubegrunnede påstander, og er redd for at slik omtale av norsk fiskeri kan skade næringas posisjon i det internasjonale markedet.

– Hvis det blir en oppfatning om at vi ikke har kontroll på uttaket, mister vi tilgangen på store marked som vi er helt avhengig av, sier Fredriksen.

Tar kritikk

Fredriksen etterlyser tydeligere bevis fra Eikemo, annet enn tomme anklager. Han mener at direktoratet ikke har gjort jobben sin godt nok. Eikemo på sin side møter kritikken:

– Det er klart at han har et visst poeng. Når vi får så mange signaler, og ikke klarer å avdekke dette, viser det kompleksiteten. Vi har en vei å gå når det kommer til å bruke de rette verktøyene for å ta de aktørene som bruker regelverket.

Eikemo forteller at de anser hovedtyngden av norske fiskere som lovlydige, men at de vil rette oppmerksomheten mot de få aktørene som de mistenker bryter reglene.

Den norsk-arktiske torskestammen danner grunnlaget for viktige fiskerier ved Norskekysten. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Skuffet

Eikemo legger også til at det ikke er kommet inn flere henvendelser i år om juks enn tidligere.

NRK har gjennom i en rekke artikler tidligere fortalt om fiskeridirektoratets knallharde satsing for å komme fiskejukset til livs, samt fiskernes meldinger om juks i egen bransje.

Også norske fiskerikontrollører har til NRK fortalt at de blir truet på livet når de er på oppdrag for å avdekke juks.

Han uttrykker likevel skuffelse over at fiskerne gikk til NRK i stedet for å ta direkte kontakt med han og direktoratet.

– Måten næringa går i forsvar på er noe jeg ikke liker. De burde heller kommet i en dialog med oss for å høre hva vi kunne gjort.