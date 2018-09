Reagerer på manglende åpenhet rundt pengegaver

– Vi har et regelverk i Norge som skal sikre at det er åpenhet, slik at vi vet hvem som gir pengegaver og hvem som får dem. Det skal være åpenhet i om det er bindinger mellom den som gir og den som får gaver, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap).

Nordlaks, som ønsker å bygge to gigantiske oppdrettsskip, fikk først bare delvis gjennomslag da de søkte Fiskeridirektoratet om 31 såkalte utviklingstillatelser i 2016. Selskapet anket, og i fjor høst, noen måneder etter at gaven var gitt, fikk de likevel grønt lys til å utvide den planlagte produksjonen, når havfarmene om noen år kan leveres.

Denne uka fikk saken et nytt lys, etter at det kom frem i Dagens Næringsliv at Nordlaks hadde gitt nesten 50.000 kroner i gave til Frp foran stortingsvalget i fjor – uten at partiet hadde rapport det inn til Partilovnemnda.

Det er slike havfarmer Nordlaks ønsker å bygge. Foto: Nordlaks Produkter AS

Nå har Arbeiderpartiet bedt fiskeriministeren om en redegjørelse og mener koblinga mellom hemmelig partistøtte og mistanke om at dette har gitt økonomiske fordeler til et bestemt selskap, er svært alvorlig. Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen mener det er problematisk om man har prøvd å holde gavene hemmelige.

– Hele hensikten her er å ha åpenhet rundt hvem som gir og får. Det er et problem for samfunnet om det skal stilles spørsmål til hvilket grunnlag beslutningen om økonomiske fordeler senere blir tatt, sier Sivertsen, som mener det kan stilles spørsmål til hvilket grunnlag man har tildelt de konsesjonene som Nordlaks i ettertid har fått.

Ville ikke gjort det samme igjen

Berg, som er gründer og administrerende direktør i oppdrettsselskapet Nordlaks, forstår at det kan virke mistenkelig at pengegavene ikke ble registrert.

Inge Berg er administrerende direktør og gründer i oppdrettskonsernet Nordlaks. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det var et ønske om å holde det litt rolig rundt oss, fordi vi gir en del slike gaver hvor vi ikke ønsker så mye støy rundt det. Jeg ser i ettertid at det var galskap det vi gjorde, og angrer selvfølgelig på at vi ikke offentliggjorde det, for det hadde ikke vært noe problem etter mitt syn, sier oppdrettsgründeren.

– Hva ville dere ha gjort annerledes i dag?

– Det er klart at vi kunne gitt ett beløp. Hele saken er nå bare merkelig etter mitt syn. Det ble bare tull det som skjedde den gangen.

Oppdrettsgründeren nekter for at han har oppnådd fordeler av å gi hemmelig partistøtte til Fremskrittspartiet før valget i fjor.

– Det skulle bare mangle at ikke dette blir undersøkt, så jeg føler meg veldig trygg på at når dette blir undersøkt vil man se at det ikke er noen sammenheng.

Avviser påstandene

Partilovnemnda har nå gitt en advarsel til Nordland Frp for brudd på partilovens frist for innberetning av bidrag i valgår. Fylkesleder Allan Ellingsen avviser at Nordlaks har fått fordeler som følge av pengestøtten bedriften ga til partiet.

– Det eksisterer ikke noen koblinger, sier fylkesleder Allan Ellingsen i Nordland Frp. Foto: Vilde Bratland Erikstad/NRK

– Jeg ser ingen koblinger i det hele tatt. Om det skulle være mistanker om det, er det viktig at alt kommer på bordet. I Nordland Frp har vi vært veldig opptatt av å være åpne i saken.